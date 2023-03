TPHCM tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan vừa ký ban hành kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2023 tại TPHCM.

Theo đó, năm 2023, sự kiện tắt đèn trong vòng 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, ngày 25-3 (thứ Bảy).

Để hưởng ứng chiến dịch, UBND TPHCM đề nghị Thành đoàn TPHCM phối hợp đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất.

Đêm sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày 25-3 tại Nhà Văn hóa Thanh niên gồm chương trình văn nghệ, nhảy đồng diễn; giao lưu với các đại sứ.

Ngoài ra, TPHCM cũng triển khai các hoạt động khác như giải chạy bộ cự ly 5km “Bước chân xanh” từ 6 đến 8 giờ ngày 25-3; tổ chức các gian hàng, hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trong Lễ hội Thanh niên năm 2023 từ 7 giờ đến 20 giờ, ngày 25-3.

UBND Thành phố cũng yêu cầu Thành đoàn TPHCM phối hợp với Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Điện lực Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023.

Cụ thể thực hiện công trình thanh niên “Chung tay sử dụng năng lượng xanh”, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 1 đơn vị xã hội chăm lo cho thiếu nhi; Công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”, bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí tại các tuyến hẻm; Công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho các hộ gia đình khó khăn; Công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”, tuyên truyền, tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho ngư dân, đoàn viên thanh niên, các em học sinh tại các điểm trường, khu dân cư…