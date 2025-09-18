TPHCM: Trên 692.000 lượt thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2025

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè 2025

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Quang cảnh hội nghị tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2025

Theo đó, từ ngày 2-6 đến ngày 11-8, Thành đoàn TPHCM đã triển khai 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện gồm: Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chương trình Gia sư áo xanh với tổng số 692.646 lượt tình nguyện viên là thanh niên tham gia.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm nay đã tiếp tục mời gọi, vận động du học sinh, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong cộng đồng, người dân cùng tham gia các hoạt động tình nguyện của thanh niên thành phố. Đồng thời, thành phố đã đón 61 tình nguyện viên của Malaysia, Indonesia, 58 sinh viên, thanh niên quốc tế đến từ Campuchia, Lào, Myanmar, Hoa Kỳ đang sinh sống và học tập tại TPHCM cùng tham gia thực hiện các hoạt động tình nguyện, vận động và mời các câu lạc bộ, đội, nhóm cùng tham gia các hoạt động tình nguyện.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ban chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè cấp thành phố đã quán triệt nguyên tắc tập trung nguồn lực tổ chức các chương trình, chiến dịch ưu tiên tại địa bàn TPHCM, đặc biệt là các xã nông thôn mới. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và Kỳ nghỉ hồng tiếp tục tổ chức tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt là địa bàn biên giới các tỉnh, mặt trận tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) và huyện đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng).

Các đại biểu dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Theo Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, trong mùa hè vừa qua, Thành đoàn TPHCM đã vượt qua nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các chiến dịch tình nguyện hè và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là hoạt động tình nguyện hỗ trợ các trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã, phường sau sáp nhập và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Trong thời gian tới, thanh niên TPHCM sẽ tiếp tục các chương trình hỗ trợ bình dân học vụ số, tổ chức các hoạt động có ý nghĩa tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

PHÚ NGÂN