Giải Pickleball góp 1.250 cây hoa anh đào cho Măng Đen

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi trao kinh phí từ giải Pickepall để mua, trồng 1.250 cây hoa anh đào tại Măng Đen

Đây là 1 trong 9 chương trình thuộc Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen. Giải đấu quy tụ 42 vận động viên là du khách, các vận động viên chuyên nghiệp, đại diện các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, địa phương tham gia tranh tài ở 3 hạng mục. Các đội thi đấu từ vòng bảng, lần lượt bước vào tứ kết, bán kết và chung kết để xác định các thứ hạng cao nhất.

Điểm nhấn của giải là toàn bộ nguồn thu được sử dụng để mua cây hoa anh đào Sakura Nhật Bản, trồng tại các điểm du lịch trên địa bàn Măng Đen, góp phần tạo cảnh quan xanh và hỗ trợ cộng đồng địa phương làm du lịch. Kết thúc giải, ban tổ chức đã gây quỹ được 125 triệu đồng, tương đương 1.250 cây hoa anh đào Sakura Nhật Bản.

Các vận động viên tham gia giải

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết, những cây hoa anh đào Sakura được trồng thêm từ giải đấu sẽ tiếp tục bồi đắp sắc hồng cho Măng Đen, làm bức tranh du lịch nơi đại ngàn thêm sâu lắng, cuốn hút du khách tìm về lưu giữ cảm xúc, đồng thời mở ra sinh kế bền vững cho đồng bào địa phương gắn bó với du lịch.

Các vận động viên tranh tài

HỮU PHÚC