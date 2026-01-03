Ông Châu Pi từ lâu được mệnh danh là "ông hoàng" đua bò vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) khi giành được vô số giải thưởng lớn, tại các hội đua bò của đồng bào Khmer.

Đôi bò của ông Châu Pi do con trai điều khiển giành giải Nhất tại Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025

Ông Châu Pi tên thật là Nguyễn Thành Tài (57 tuổi, ngụ ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang), có thâm niên gần 30 năm đua bò. Nghề này được truyền từ đời cha ông Châu Pi, đến ông và hiện nay là con ông.

Nghề “nài” bò đã gắn bó gần 30 năm với ông Châu Pi

Có được những giải thưởng lớn trong những năm qua đòi hỏi ông phải bỏ ra rất nhiều công sức từ việc chọn bò cho đến chăm sóc, huấn luyện thi đấu. Ông mua bò bên Campuchia với giá từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng.

Đua bò - môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi

Từ đó, nghề “nài” bò cũng hình thành, phát triển song hành với nét văn hóa độc đáo này

Theo kinh nghiệm của ông Châu Pi, bò đua phải là bò đực đã bị thiến, không được quá mập hay quá ốm, lỗ tai không to, ngực không thòng, trên đầu phải có xoáy mới chứng tỏ là bò khôn, nghe lời chủ. Thể trạng đôi bò có thể không bằng nhau nhưng chân phải đồng đều.

2 con bò khoảng 8 tuổi, được ông Châu Pi mua bên Campuchia cách đây 5 năm với giá khoảng 70 triệu đồng/con. Riêng con bò lớn đã 4 lần tham gia đua giải và từng giành hạng Ba, hạng Tư.

Khoảng 2 tháng trước khi giải diễn ra là thời điểm đòi hỏi bò đua phải được chăm sóc, huấn luyện kỹ càng. Ngoài thức ăn chính là cỏ non, bò còn được tẩm bổ bằng cháo gạo, cám, nước dừa pha trứng gà, sữa tươi.

Mỗi con bò trưởng thành, sức khỏe tốt có thể tham gia đua trong khoảng 10 năm

“Chăm bò đua cũng giống như chăm con mọn. “Nài” bò không chỉ chăm sóc kỹ mà còn phải gần gũi trong lúc tập luyện. Từ đó, “nài” và bò mới hiểu ý nhau, tạo sự an tâm khi bước ra đường đua”, ông Châu Pi chia sẻ.

