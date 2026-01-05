Xét xử nhóm người sản xuất, buôn bán hàng giả hơn 2.400 tỷ đồng

Sáng 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và "Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ năm 2023 đến tháng 5-2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding); Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh (cùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) trực tiếp nắm quyền chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ sinh thái.

Quang cảnh phiên tòa

Những người này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo trên đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Các bị cáo tại phiên tòa

Từ đó, thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Cả 3 bị cáo xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng, có tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố.

Trước đó, các bị cáo được dẫn giải tới phiên tòa

Theo cáo buộc, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định, 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, 3 bị cáo trên thu lợi bất hợp pháp số tiền gần 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, 3 bị cáo trên đã chỉ đạo nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Từ đó đã gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Tin liên quan Nhóm công ty Z Holding có doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng từ buôn bán hàng giả

ĐỖ TRUNG