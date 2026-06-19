TPHCM trình chủ trương đầu tư Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội

UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 29.317 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến hợp đồng BT thanh toán khoảng hơn 19.000 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hơn 10.200 tỷ đồng.

Khu vực Bến Nhà Rồng

Theo UBND TPHCM, việc phát triển không gian công cộng, công viên cây xanh, chỉnh trang khu vực trung tâm và khai thác hiệu quả không gian ven sông Sài Gòn là yêu cầu cấp thiết. Đối với khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, lãnh đạo TPHCM có chủ trương thu hút đầu tư công trình với phần lớn là không gian xanh công cộng, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của người dân.

Khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội là biểu tượng lịch sử, gắn với sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5-6-1911. Hiện nay, không gian Bảo tàng Hồ Chí Minh khoảng 1,4ha, trong khi lượng khách tham quan ngày càng tăng, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng là rất cần thiết.

Một mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng đồng bộ và kết nối liên hoàn không gian văn hóa, kiến trúc, không gian công cộng dọc sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và Bến Bạch Đằng. Qua đó, giúp tăng mảng xanh, không gian công cộng cho đô thị, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Riêng khu vực Bến Bạch Đằng dự kiến có các hạng mục ngầm hóa một phần đường Tôn Đức Thắng, xây dựng bãi đậu xe ngầm và trung tâm thương mại ngầm, mở rộng bờ sông, kè dọc sông, cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan, công viên cây xanh, cải tạo sàn cập tàu và các công trình phụ trợ.

Khu vực Bến Bạch Đằng

Cùng với không gian công viên, dự án còn gắn với cải tạo hạ tầng giao thông đường Nguyễn Tất Thành và khu vực cầu Tân Thuận. Trong đó có các hạng mục mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên 8-10 làn xe, xây dựng hầm chui đường Hoàng Diệu, xây mới cầu Tân Thuận 1 với 6 làn xe, mở rộng cầu Tân Thuận 2 lên 8 làn xe, mở rộng một số tuyến đường kết nối và xây dựng một cầu đi bộ từ khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội qua Bến Bạch Đằng.

UBND TPHCM kiến nghị HĐND TPHCM xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhằm từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển không gian xanh, không gian văn hóa ven sông Sài Gòn; đồng thời bổ sung hạ tầng công cộng, nâng cao chất lượng sống đô thị và phát huy giá trị lịch sử đặc biệt của khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG