TPHCM: Ứng dụng công nghệ trong giám sát chương trình hành động của đại biểu dân cử

Sau bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM xác định công tác giám sát chương trình hành động của đại biểu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ nhằm đảm bảo các cam kết trước cử tri được thực hiện thực chất.

Chiều 9-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở VH-TT TPHCM phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Chủ trì họp báo có các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM.

6HH01218.JPG

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Dân chủ - Giám sát phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, ngay sau khi các đại biểu trúng cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã thực hiện tổng hợp chương trình hành động để làm cơ sở theo dõi, giám sát trong suốt nhiệm kỳ. Việc giám sát được thực hiện qua nhiều kênh, như: các buổi tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; các diễn đàn đối thoại "Nghe dân nói – Nói dân nghe"… Qua các kênh này, MTTQ nắm bắt sát sao việc thực hiện các cam kết của đại biểu gắn với những vấn đề thực tế mà cử tri đang quan tâm.

Một trong những điểm mới nổi bật trong nhiệm kỳ này là việc từng bước ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả giám sát. Cụ thể: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM theo dõi nội dung cam kết, tiến độ và kết quả thực hiện của từng đại biểu theo từng giai đoạn; thực hiện số hóa việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để đối chiếu trực tiếp với các cam kết của đại biểu.

IMG_2506.jpeg
Cử tri xã Tân An Hội xem tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đơn vị bầu cử số 12 tại UBND xã Tân An Hội. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng thời tăng cường sử dụng các nền tảng số, kênh trực tuyến giúp cử tri tham gia giám sát thuận lợi; hướng tới hệ thống đánh giá trực tuyến nhằm đảm bảo việc giám sát diễn ra liên tục, minh bạch và tránh tính hình thức.

Dự kiến trong tháng 5-2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị gặp gỡ các đại biểu mới trúng cử để thống nhất nội dung chương trình hành động và các quy tắc giám sát.

Theo đó, định kỳ các đại biểu có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động để MTTQ tổng hợp, đánh giá và phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ đại biểu hàng năm.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục

