TPHCM: Vận hành phần mềm giám sát thiên tai trong tháng 9-2026

Sở NN-MT đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai như xây dựng phần mềm giám sát thiên tai TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo

Chiều 18-6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì họp báo.

Ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai

Ngay từ đầu năm 2026, UBND TPHCM, Sở NN-MT đã ban hành các kế hoạch, chỉ thị, phương án và công văn chỉ đạo các công việc cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó có triều cường, mưa lớn.

Sở NN-MT đã ứng dụng chuyển đổi số trong phòng, chống thiên tai như xây dựng ứng dụng phòng, chống thiên tai; xây dựng phần mềm giám sát thiên tai TPHCM, dự kiến đưa vào vận hành tháng 9-2026.

Các thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai cũng được thông tin liên tục trên website Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và ứng dụng di động phòng, chống thiên tai để chính quyền kịp thời điều hành, người dân dễ dàng cập nhật.

Sở đang bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng thủy lợi 6 công trình với tổng kinh phí là 58,628 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan trong việc vận hành điều tiết hồ Dầu Tiếng, hồ Thủy điện Trị An và các hồ trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn công trình, chủ động giảm lũ cho hạ du, tránh trường hợp triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.

Khu đất 52,92ha được đề xuất làm Trung tâm Công nghệ chiến lược TPHCM

Tại họp báo, ông Lê Thành Nhân, Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM, cho biết, để thu hút FDI, TPHCM đang chủ động chuẩn bị đồng bộ cả về không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư.

Ông Lê Thành Nhân thông tin tại họp báo

Bên cạnh khu công nghệ cao hiện hữu, khu vực mở rộng 194,84ha tại phường Long Phước vừa được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định số 1061 đang được khẩn trương triển khai.

Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu - đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Đây sẽ là quỹ đất chiến lược để TPHCM thu hút các dự án công nghệ nguồn, công nghệ lõi và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Song song đó, Ban Quản lý đang phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM khẩn trương hoàn thiện đề án quy hoạch lại khu đất 52,92ha tại lô 16-17 (TP Thủ Đức trước đây) theo tiêu chuẩn tích hợp “xanh - sạch - số”.

Khu đất này được đề xuất hình thành Trung tâm Công nghệ chiến lược TPHCM với 3 phân khu quy mô lớn, gồm: Khu sản xuất và thử nghiệm công nghệ cao rộng 16,92ha; Khu dịch vụ công nghệ cao AI và Data Center rộng 24,4ha; Khu đào tạo, nghiên cứu và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ rộng 7,79ha.

Đây được xác định là dự án hạt nhân trong chiến lược phát triển công nghệ cao của thành phố.

CẨM TUYẾT