TPHCM: Vốn tín dụng chính sách mở lối thoát nghèo cho người dân

Việc triển khai kịp thời các nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Xuyên Mộc đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách phát triển sản xuất, ổn định đời sống và giúp con em yên tâm đến trường.

Phòng Giao dịch NHCSXH Xuyên Mộc ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

Gia đình ông Bùi Văn Cường ở ấp Trang Định, xã Xuyên Mộc, TPHCM, từng thuộc diện hộ nghèo, đời sống khó khăn, chỉ dựa vào hơn một sào đất trồng điều và mì.

Năm 2021, được Hội Nông dân xã hỗ trợ cho vay hơn 100 triệu đồng từ các chương trình giải quyết việc làm và nước sạch nông thôn, ông Cường đầu tư nuôi heo rừng lai – loại vật nuôi có thị trường tiêu thụ tốt, ít dịch bệnh và phù hợp với điều kiện hộ nhỏ lẻ.

Tận dụng đu đủ chín rụng bỏ trong vườn của các nông hộ trên địa bàn xã, ông Cường đi nhặt về làm thức ăn cho heo rừng lai

Từ vài con heo sinh sản ban đầu, đến nay, ông Cường có hơn 200 con heo lớn nhỏ, duy trì nuôi gối đầu để luôn có heo thịt và heo giống bán ra. Với giá heo hơi tại chuồng 100.000–110.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

“Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định hơn”, ông Cường chia sẻ.

Tại xã Hòa Hiệp, TPHCM nông dân Lê Tấn Hoàng cũng vươn lên làm giàu nhờ nguồn vốn vay của NHCSXH.

Ông Hoàng hiện phát triển mô hình VAC khép kín, gồm 800m² chuồng trại nuôi 600 con heo thịt/lứa và 1,4ha ao cá tra, mỗi năm cung ứng khoảng 20 tấn cá cho thương lái miền Tây, mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm. Trang trại của ông còn tạo việc làm ổn định cho 4 lao động với mức lương trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Theo ông Nguyễn Phong Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Hiệp, mô hình VAC của ông Hoàng là điển hình phát triển kinh tế hiệu quả, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Ông Hoàng được công nhận là "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2024".

Cán bộ NHCSXH Xuyên Mộc và Hội Nông dân xã Hòa Hiệp khảo sát nhu cầu vay vốn sản xuất của tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Hòa Hiệp

Không chỉ hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn tín dụng ưu đãi còn giúp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập.

Giữa tháng 10-2025, gia đình ông Lê Văn Tường ở ấp Suối Lê, xã Bàu Lâm được giải ngân 424 triệu đồng từ chương trình tín dụng học sinh, sinh viên theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, để con trai là Lê Văn Tường Vũ – sinh viên năm nhất ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM – yên tâm đến trường.

Hiện NHCSXH Xuyên Mộc đang triển khai 12 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ hơn 894 tỷ đồng. Trong đó: chương trình giải quyết việc làm chiếm 527 tỷ đồng cho 11.863 hộ; chương trình cho vay học sinh, sinh viên đạt hơn 95 tỷ đồng với 1.440 hộ vay.

Ông Lê Tấn Hoàng (ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp) đạt danh hiệu "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2024'

Ông Lê Quang Lãnh, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Xuyên Mộc, cho biết: “Theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, sinh viên có thể vay cả học phí và sinh hoạt phí với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, bắt đầu trả nợ sau 12 tháng kể từ khi ra trường. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các trường và chính quyền địa phương để mọi học sinh, sinh viên đủ điều kiện đều có thể tiếp cận nguồn vốn này”.

Trong thời gian tới, NHCSXH Xuyên Mộc sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, ngân sách địa phương ủy thác và các nguồn lực xã hội nhằm mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân vùng xa.

ĐINH HÙNG