Hơn 300 gian hàng tham gia Triển lãm thành tựu nông nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2025

Biểu diễn văn nghệ khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu những kết quả đạt được về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đồng Nai và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Triển lãm tổ chức với quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hơn 300 gian hàng, chia làm ba khu vực chính, gồm:

Khu vực Giới thiệu sản phẩm tiêu biểu và OCOP, trưng bày các sản phẩm chủ lực, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao, 5 sao, cùng các hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, phát triển và hướng tới một nền nông nghiệp thông minh, bền vững.

Khu vực Công nghệ và Chuyển đổi số tập trung các ứng dụng hỗ trợ chuyển đổi số, khuyến khích sử dụng giao dịch không tiền mặt, góp phần xây dựng các công dân số, xã hội số.

Khu vực Thiết bị Nông nghiệp trưng bày, giới thiệu các loại thiết bị, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp.

>>>Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm nhằm tổng kết, giới thiệu và tôn vinh những thành tựu nổi bật, những mô hình tiên tiến cùng các sản phẩm chất lượng cao của ngành nông nghiệp Đồng Nai trong suốt thời gian qua.

Đây cũng là nơi thể hiện rõ nét sự đổi mới, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của bà con nông dân, các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện còn là cầu nối quan trọng để các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và bà con nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và chuyển giao công nghệ mới.

Đặc biệt, các cuộc hội thảo diễn ra tại triển lãm sẽ chú trọng vào việc nâng tầm chất lượng sản phẩm và ứng dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm của tỉnh Đồng Nai ra thị trường thế giới trên các nền tảng số như TikTok, Instagram.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 27-10.

HOÀNG BẮC