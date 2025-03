Ngày 9-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, chị Hoàng Thị Kim Dung (sinh năm 1995, trú tổ dân phố Đồng Phú, thị trấn Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trao trả lại số tiền 100 triệu đồng cho chị Phạm Thị Yến (sinh năm 1974, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Trước đó, lúc 19 giờ 49 ngày 7-3, Công an thị trấn Kỳ Đồng nhận được trình báo của chị Dung về việc bất ngờ nhận được số tiền trên do người khác chuyển nhầm qua số tài khoản cá nhân. Sau đó, Công an thị trấn Kỳ Đồng đã tiến hành xác minh, xác định người chuyển nhầm là chị Yến nên làm các thủ tục trao trả lại tiền cho chị.

DƯƠNG QUANG