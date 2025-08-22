Khai mạc triển lãm ảnh: “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”

Sáng 22-8, tại phường Vũng Tàu, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, trong không khí cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025), thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy – UBND TPHCM, thành phố tổ chức triển lãm ảnh tại 3 địa điểm: đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH-TT và đối diện Công viên Chi Lăng) và nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) từ ngày 19-8 đến ngày 5-9.

Triển lãm ảnh trưng bày hình ảnh khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975.

Đặc biệt, triển lãm thể hiện thành tựu sau 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực, cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội là nền tảng, điều kiện và động lực để đất nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh, tư liệu thể hiện “TPHCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” bao gồm cả TPHCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đang bước vào một “kỷ nguyên mới”, đánh dấu bởi sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị, một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và khu vực.

Bên cạnh đó triển lãm giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hóa – lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, du lịch biển TPHCM mới mở ra cơ hội phát triển đột phá, tạo ra siêu đô thị du lịch đầy tiềm năng, thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè và du khách quốc tế.

