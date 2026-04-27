Trải nghiệm chuyển động như một cuộc hành hương về cội nguồn lịch sử

Tối 26-4, tại Khu văn hóa Thung Ui (Ninh Bình), Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề “Huyền Thiên Cổ Đàn” diễn ra trong không gian núi non hùng vĩ, linh thiêng. Trong khoảng 90 phút, hơn 2.500 nghệ sĩ, diễn viên... đã đưa khán giả bước vào cánh cổng thời gian, bước vào một cuộc hành hương trở về với cội nguồn của lịch sử dân tộc.

Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026 với chủ đề “Huyền Thiên Cổ Đàn”. Ảnh: NGỌC ANH

Chiều sâu lịch sử 13.000 năm được tái hiện

Không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác, chương trình còn mở ra chiều sâu văn hóa khi lần đầu đưa câu chuyện 13.000 năm lịch sử của vùng đất Hoa Lư lên sân khấu. Hình tượng “Chiến binh Bình Minh” được phục dựng từ bộ di cốt người tiền sử tại Thung Ui, gợi nhắc về những con người đầu tiên đã chọn nơi đây làm chốn cư ngụ từ thuở bình minh của lịch sử, với sức sống mãnh liệt được lưu dấu qua từng vết tích khảo cổ.

Trên chính mảnh đất ấy, hàng vạn năm sau, vua Đinh Bộ Lĩnh đã dựng nên nhà nước Đại Cồ Việt, mở ra một kỷ nguyên độc lập đầu tiên của dân tộc. Sự nối tiếp giữa “bình minh của con người” và “bình minh của quốc gia” không chỉ làm dày thêm lớp lang lịch sử, mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc: Chúng ta không chỉ đang đứng trên một di tích, mà đang kế thừa một di sản nghìn đời được gìn giữ qua hàng vạn năm.

Lần đầu tiên khán giả cùng nghệ sĩ “bước chân" vào lịch sử

Khác với những show thực cảnh trước đây, “Huyền Thiên Cổ Đàn” tạo dấu ấn khi lần đầu tiên khán giả trực tiếp di chuyển qua hai sân khấu, tham gia vào hành trình trải nghiệm xuyên suốt theo trục “Địa - Nhân - Thiên”. Khán giả trở thành một phần của câu chuyện, nhập vai trong không gian lịch sử sống động với nhiều điểm nhìn đa chiều. Từng lớp, từng màn mở ra các cảm xúc khác nhau: hào hùng, khí thế, thiêng liêng, tự hào.

Bà Lê Hải Yến, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Tại Lễ hội Đàn Kính Thiên 2026, khán giả bước vào một cuộc hành hương trở về với cội nguồn của lịch sử dân tộc, quan sát câu chuyện từ những điểm nhìn đa chiều khi thì từ dưới lên, lúc thì từ trên xuống. Chính sự luân chuyển góc nhìn này sẽ xóa nhòa ranh giới giữa khán giả và nghệ sĩ, đưa khán giả hoà mình vào không gian và nhập vai vào bối cảnh, thay vì chỉ đứng ngoài quan sát. Việc để khán giả di chuyển và tương tác trực tiếp là cách chúng tôi giúp di sản chạm đến cảm xúc của công chúng đương đại một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.”

Dưới sự dẫn dắt của những nhân vật kể chuyện, khán giả được hướng dẫn cách di chuyển vào đàn tế, cách tế lễ và nguyện cầu giữa chốn linh thiêng. Trong không gian đó, khán giả đã trở thành một phần không thể tách rời của nghi thức Tế Thiên.

Khán giả lần đầu tiên được trải nghiệm 2 sân khấu trong cùng một đêm diễn, với hệ thống sân khấu tiếp nối. Nếu như sân khấu 1 là bối cảnh của 2 không gian (1 không gian tiền sử trong lòng núi, và 1 bối cảnh tập trận đầy oai phong lẫm liệt của đội quân Hoa Lư xưa với những đại cảnh hoành tráng), thì sân khấu 2 lại dẫn dắt khán giả “nhập vai” vào một nghi lễ lần đầu tiên được tái hiện bằng thực cảnh sống động. Đó là màn rước lễ, rước Long Giá và Lễ Tế Thiên linh thiêng, uy nghiêm với những đại cảnh đầy kỳ công. Sự chuyển động nối tiếp giữa hai không gian biểu diễn đã giúp chương trình mở rộng chiều sâu của trải nghiệm sân khấu.

Các đại cảnh qua 4 chương của show thực cảnh: Vạn Cổ Anh Linh, Đại Cồ Việt Khai Quốc, Huyền Thiên Cổ Đàn, Hội Yến Hoa Tiên được dàn dựng công phu cùng các màn đại cảnh rước cờ, múa đại tập trận, lễ đăng quang, hội yến triều đình… tái hiện khí thế hào hùng và thịnh vượng của triều Đinh. Đặc biệt, nghi lễ Tế Thiên quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Thung Ui được phục dựng trong không gian tiệm cận lịch sử, đã trở thành cao trào của chương trình.

Lần đầu tiên, một nghi lễ Tế Thiên quy mô đã được phục dựng trong một không gian tiệm cận nhất với lịch sử. Bước qua mỗi tầng không gian, khán giả được trải nghiệm cảm giác như đang đi xuyên qua thực tại, để chạm vào cõi huyền ảo - nơi thực cảnh đời thực dần mở ra một tiên cảnh giữa lòng cố đô.

ANH NGỌC