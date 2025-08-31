Chiều 29-8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức giới thiệu ấn phẩm đặc biệt và khai mạc triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trải nghiệm lịch sử qua triển lãm "80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: “Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã viết nên những trang sử hào hùng, từ ngày Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển hôm nay. Với ấn phẩm đặc biệt 2-9 và triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn tiếp thêm niềm tin, khát vọng, lan tỏa tinh thần đoàn kết xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”.

Triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập”

Trong dịp này, Báo Nhân Dân ra mắt số báo đặc biệt 2-9, phụ san chuyên đề cùng hai chuyên trang trực tuyến tại địa chỉ quockhanh.nhandan.vn và congan.nhandan.vn.

Theo đó, số báo đặc biệt gồm 5 phần lớn, tái hiện hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc theo trục lịch sử - hiện tại - tương lai. Phụ san 2-9 in toàn văn Tuyên ngôn Độc lập, giới thiệu 80 sự kiện nổi bật trong 80 năm qua với thiết kế mỹ thuật của họa sĩ Kim Duẩn.

Độc giả còn có thể trải nghiệm “quà tặng số” như thực tế ảo Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D kỳ đài Độc lập bằng công nghệ AR hay nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify và Tiktok.

Phụ san 2-9 của Báo Nhân Dân được nhiều bạn trẻ đón tìm

Cùng đó, triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” được tổ chức tại trụ sở Báo Nhân Dân, kéo dài đến ngày 3-9. Không gian trưng bày gồm: “Con đường Độc lập” tái hiện 8 dấu mốc lịch sử giai đoạn 1930 - 1945 bằng công nghệ VR360; “Kỳ đài Độc lập” phục dựng Lễ đài Ba Đình; khu “Viết thư cho Tổ quốc” để công chúng gửi gắm tâm tư; cụm trưng bày “80 năm rạng rỡ non sông” cùng khu check-in AR với bản đồ Việt Nam 3D.

Đặc biệt, bạn đọc còn được tặng phụ san 2-9 và “tattoo ngôi sao yêu nước” tích hợp công nghệ số, khi quét qua ứng dụng Spotify sẽ vang lên giọng đọc Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua chuỗi hoạt động, Báo Nhân Dân mong muốn mang đến cho công chúng một sự kiện vừa trang trọng vừa gần gũi, kết hợp hài hòa giá trị lịch sử, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong kỷ nguyên mới.

