Trải nghiệm thực tế ảo cuộc đàm phán lịch sử ở Paris năm 1973

Sáng 27-1, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (phường Xuân Hòa, TPHCM), Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, nhân kỷ niệm 53 năm ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27-1-1973 - 27-1-2026).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM;…

Phát biểu khai mạc, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, nhấn mạnh: đúng vào ngày 27-1, cách đây 53 năm, Hiệp định Paris được ký kết tại Pháp, khép lại cuộc hòa đàm dài nhất lịch sử. Trong bốn người ký kết hiệp định, bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, là người phụ nữ duy nhất, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao quốc tế.

Theo bà Tôn Nữ Thị Ninh, hình ảnh và tiếng nói của bà Nguyễn Thị Bình trong thập niên 1960 - 1970 không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ với thế giới, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là nữ giới, về trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của phụ nữ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Tại lễ khai mạc, công chúng được theo dõi video chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bình. Bà cho rằng, trưng bày không chỉ kể câu chuyện cá nhân, mà còn phản chiếu hành trình của một thế hệ con người, đặc biệt là phụ nữ, đã đi qua chiến tranh với khát vọng hòa bình, độc lập và hạnh phúc cho dân tộc. Bà bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên có được, mà cần được gìn giữ, bảo vệ và phát huy bằng trách nhiệm, trí tuệ và hành động cụ thể.

Trưng bày diễn ra từ nay đến ngày 30-4-2026, tại Phòng Trưng bày chuyên đề, Lầu 1 - Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, giới thiệu hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của bà Nguyễn Thị Bình, từ những ngày đầu dấn thân vào con đường cách mạng, Hội nghị Paris đến những đóng góp bền bỉ trong lĩnh vực giáo dục, ngoại giao, hòa bình và phát triển sau năm 1975.

Trưng bày được tổ chức song ngữ Việt - Anh, kết hợp công nghệ số và không gian tương tác, hướng đến đông đảo công chúng, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên. Tại trưng bày chuyên đề, khách tham quan được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo như đang trực tiếp tham dự cuộc đàm phán lịch sử ở Paris.

