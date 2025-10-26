Trần Bùi Bảo Khánh giành vị trí Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025

Sáng 26-10, sau hơn 2 giờ tranh tài gay cấn tại Trường quay S14 (Đài Truyền hình Việt Nam), Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã xuất sắc đạt 215 điểm và giành vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.

4 thí sinh tại chương trình

Trần Bùi Bảo Khánh thể hiện bản lĩnh ổn định và khả năng bứt phá ở phần thi Về đích, vượt qua 3 đối thủ mạnh là: Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT Chuyên Quốc học Huế), Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp). Với chiến thuật hợp lý, tốc độ trả lời nhanh và kiến thức toàn diện, nam sinh đến từ Hà Nội đã khẳng định phong độ đỉnh cao, trở thành nhà vô địch Olympia 2025.

Trần Bùi Bảo Khánh đã có phần Về đích ngoạn mục tại chương trình chung kết

Trận chung kết năm nay diễn ra trong không khí sôi nổi, kết nối 4 điểm cầu địa phương gồm: Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp. Hàng ngàn cổ động viên tại các điểm cầu đã hòa nhịp cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thí sinh.

Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 24K năm nay được trao cho Bảo Khánh trong tiếng reo hò và pháo tay vang dội của khán giả cả nước. Cùng với danh hiệu này, em nhận được phần thưởng 50.000 USD và suất học bổng du học tại Australia, mở ra hành trình tri thức mới sau chương trình Olympia.

Giải nhì được trao cho Đoàn Thanh Tùng với số điểm sát nút 210; 2 giải ba thuộc về Lê Quang Duy Khoa và Nguyễn Nhựt Lam.

Khoảnh khắc trao giải diễn ra trong tiếng reo hò và niềm xúc động vỡ òa từ hàng ngàn khán giả tại điểm cầu Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) cũng như tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, khép lại hành trình Đường lên đỉnh Olympia 2025 đầy cảm xúc và tự hào.

MAI AN