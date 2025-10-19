Tránh rơi vào bẫy "sốt" giá vàng, rủi ro lớn

Trong khi việc mua vàng tại các thương hiệu lớn gặp khó, thị trường vàng nhỏ lẻ và giao dịch qua mạng xã hội vẫn diễn ra “sôi động”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua.

Giá vàng "hạ nhiệt"

Giá vàng trong nước ngày cuối tuần 18-10 đã “hạ nhiệt” sau khi liên tục thiết lập mức giá mới trong tuần. Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 149,5-150 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được các doanh nghiệp giảm 2 triệu đồng/lượng. Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng, báo giá ở mức 156,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159,5 triệu đồng/lượng bán ra (cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác 8,5-9,3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng).

Giao dịch vàng ở các hội nhóm trên mạng khá "sôi động"

Ghi nhận tại TPHCM ngày 18-10 cho thấy, Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) tạm ngưng giao dịch vàng vào thứ bảy. Tại 2 chi nhánh của tiệm vàng Minh Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) khách vẫn đến mua vàng khá đông (mỗi người chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn). Khi hết hàng, cửa hàng tạm ngưng bán vàng nhẫn và hẹn khách hôm sau; riêng vàng miếng SJC thường xuyên không có hàng để bán.

Tránh mua đuổi

Trong khi khách khó mua vàng tại các thương hiệu lớn, thì nhiều thương hiệu vàng nhỏ hơn vẫn giao dịch sôi động. Khách có thể yêu cầu giao vàng tại nhà với số lượng từ 10 lượng.

Chị An Phương (phường An Phú) cho biết, vì là khách hàng quen nên chị vừa chốt 20 lượng vàng nhẫn của thương hiệu BT với giá 156 triệu đồng/lượng vào sáng 18-10, cao hơn giá các thương hiệu vàng lớn khoảng 5 triệu đồng/lượng, giao hàng tại nhà và chỉ có hóa đơn giấy viết tay, không cần cung cấp căn cước công dân hay chuyển khoản mà có thể trả bằng tiền mặt. Trên nhẫn vàng có khắc thương hiệu của tiệm vàng nên lỡ có lạc mất hóa đơn, tiệm vàng vẫn thu mua lại theo giá thị trường bình thường.

Không chỉ các thương hiệu vàng nhỏ, giao dịch vàng tại các hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội cũng sôi động không kém. Các thành viên rao giá bán vàng miếng SJC cũng như vàng nhẫn 9999 thương hiệu SJC, Bảo Tín Minh Châu, Doji ở mức 167-173 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thị trường chính thức 17-21 triệu đồng/lượng.

Dù chênh lệch hơn 20 triệu đồng/lượng so với giá chính thức nhưng nhiều người vẫn mua bán trao tay. Trên nhóm “Cộng đồng trao đổi - mua bán vàng” với gần 175.000 thành viên, một thành viên rao bán 2 lượng vàng SJC giá 167 triệu đồng/lượng tại TPHCM và báo “đã bán” chỉ sau khoảng 15 phút.

PSG-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TPHCM) lý giải, giá vàng trong nước tăng mạnh do vừa chịu tác động từ giá thế giới, vừa do nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu mua vàng của người dân vẫn cao vì tâm lý lo giá tiếp tục tăng; trong khi doanh nghiệp bán vàng “nhỏ giọt”.

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã cho phép nhập khẩu vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã thông báo về việc cấp quota cho các doanh nghiệp nhập khẩu vàng trở lại, nhưng việc này có "độ trễ". Để thị trường vàng ổn định bền vững, cần thêm các giải pháp đồng bộ như thành lập sàn giao dịch vàng liên thông giá trong và ngoài nước hoặc phát hành tín chỉ vàng huy động lượng vàng trong dân.

Cũng theo chuyên gia, giá vàng thế giới đã tăng rất mạnh, nên rủi ro khi mua vàng thời điểm này là rất lớn. Người dân nên theo sát thông tin chính thống, tránh rơi vào bẫy "sốt" giá vàng hay tâm lý mua đuổi. Lưu ý, việc mua bán vàng trên thị trường chợ đen, không có giấy tờ, luôn rủi ro lớn.

Trước sự biến động mạnh của giá vàng trong nước, chiều muộn 17-10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã có công văn gửi các cơ quan: Thanh tra, Sở Công thương, Sở KH-CN, Công an và Thuế của TPHCM và tỉnh Đồng Nai về phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường vàng miếng khi giá biến động mạnh. Theo cơ quan này, giá vàng tăng mạnh ngoài ảnh hưởng từ đà tăng của vàng thế giới, các yếu tố chiến tranh thương mại và nguồn cung hạn chế thì không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường.

HẠNH NHUNG