Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn quay đầu giảm

Vào lúc 10 giờ sáng 18-10, giá vàng nhẫn 9999 được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều 17-10; báo giá ở mức 150 triệu đồng/lượng chiều mua và 151 triệu đồng/lượng chiều bán.

Công ty SJC cũng giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán; báo giá ở mức 148 triệu đồng/lượng mua vào và 150,2 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán, còn 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji giảm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, còn 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán đối với vàng nhẫn 9999; báo giá ở mức 156,5 triệu đồng/lượng mua vào và 159,5 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện giá vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này cao hơn giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác khoảng 8,5- 9,3 triệu đồng/lượng và cao hơn giá vàng miếng SJC 8,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng giảm. Công ty SJC giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra. Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 150,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng giảm 1,2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới cũng quay đầu giảm mạnh sau khi tăng giá. Theo đó, giá vàng chốt phiên tại thị trường châu Á ngày cuối tuần 18-10 giảm xuống còn 4.253,97 USD/ounce sau khi tăng trước đó lên sát 4.400 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 135,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15 - 24,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, ghi nhận thị trường vàng tại TPHCM cho thấy, Công ty SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) đã ngưng giao dịch vàng vào ngày thứ 7. Tại 2 chi nhánh của tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định) khách vẫn đến mua vàng khá đông. Tại đây, người dân được phát phiếu chờ đến lượt mua vàng nhưng mỗi người chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Cửa hàng cho biết chỉ bán vàng nhẫn cho đến khi hết hàng. Riêng vàng miếng SJC được báo không có hàng để bán.

NHUNG NGUYỄN