Trao 390 phần quà Tết Trung thu và cấp căn cước cho trẻ em mồ côi ở Thủ Đức

Ngày 12-9, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đến thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (phường Bình Chiểu) và Mái ấm Thiên Thần (phường Long Trường).

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Thủ Đức đã tặng quà cho 390 trẻ. Công an cũng kết hợp cấp căn cước cho 25 trẻ em ở Mái ấm Thiên Thần. Dự kiến, trong tuần sau, công an tiếp tục cấp căn cước cho các trường hợp tại Trung tâm Tâm thần (phường Tam Phú) và các trường hợp còn lại của Trung tâm Tam Bình.

Công an TP Thủ Đức chia sẻ, mỗi dịp Tết Trung thu tới, đơn vị lại tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi như: văn nghệ, vui chơi, rước đèn, múa lân…; trao tặng các phần quà gồm bánh trung thu, sữa, tập vở, lồng đèn cho các cháu bé.

Các phần quà nhằm động viên và nâng đỡ tinh thần cho các em trong giai đoạn chống chọi với bệnh tật. Thông qua các phần quà, cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM mong muốn được tiếp thêm sức mạnh, giúp xoa dịu nỗi đau và đem lại không khí Tết Trung thu để các bệnh nhi thêm vững tin chiến thắng bệnh tật

CHÍ THẠCH