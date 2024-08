Sáng 16-8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế, đã anh dũng hi sinh trong khi khống chế đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Trung tá Trần Duy Hùng

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-1-2024, sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, TP Huế, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đồng chí Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, Cảnh sát khu vực Công an phường Thủy Vân cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Nguyễn Tấn Sang không những không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với tổ công tác. Quá trình này, tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh đến gần cổng nhà của đối tượng. Lúc này, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo 1 con dao Thái Lan bất ngờ tấn công tổ công tác.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đồng chí Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, đồng chí Trần Duy Hùng bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu nhưng đồng chí Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước sự hi sinh dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT của đồng chí Trần Duy Hùng, ngày 13-1-2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Trung tá kể từ ngày 13-1-2024 đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế.

Ngày 25-4-2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng; ngày 26-7-2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công cho Liệt sĩ CAND, Trung tá Trần Duy Hùng.

Phát biểu tại lễ công bố, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ những mất mát, đau thương của thân nhân gia đình liệt sĩ Trần Duy Hùng và toàn lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời khẳng định việc trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân, liệt sĩ Trần Duy Hùng đã thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, chính quyền địa phương và nhân dân đối với liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mong muốn gia đình Liệt sĩ Trần Duy Hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ CAND, biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần công sức xây dựng gia đình, quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng.

VĂN THẮNG