Phát động Cuộc thi sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Smart City 2025

Sáng 3-10, Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP) tổ chức lễ công bố cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh - Smart City 2025, nhằm tìm kiếm giải pháp công nghệ, phục vụ xây dựng thành phố thông minh, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, phát triển bền vững cho TPHCM và cả nước.

Cuộc thi do Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC) phối hợp cùng Công ty TNHH MTV HDFPV tổ chức.

Năm nay, cuộc thi tập trung tìm kiếm các dự án khởi nghiệp công nghệ gắn với xây dựng đô thị thông minh, trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây, nền tảng số, công nghệ vi mạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn.

Cuộc thi chia làm hai bảng: Ở bảng dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm hoạt động tìm kiếm những dự án tiềm năng, hướng dẫn đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia của SHTP-IC, từ đó xây dựng thành sản phẩm hoàn thiện có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Nghi thức phát động cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh năm 2025

Ở bảng học sinh, các em sẽ được đào tạo, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về điều khiển drone, qua đó nhằm phát triển tối đa sự sáng tạo và rèn luyện những kỹ năng thực hành nhóm.

Tại lễ công bố, PGS.TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM cho biết, trong bối cảnh đất nước bứt phá với các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Khu Công nghệ cao tự hào là “cái nôi” ý tưởng công nghệ, ngọn cờ đầu trong chuyển đổi kép (số hóa và xanh hóa), hướng tới mô hình Net-Zero đầu tiên của cả nước.

PGS TS Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban SHTP phát biểu tại lễ công bố cuộc thi

“Smart City 2025 không chỉ để tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, mà còn để ươm mầm cho tương lai, kiến tạo nên một hệ sinh thái đổi mới đậm chất Việt Nam, mang tầm vóc quốc tế. Tôi tin rằng, sẽ chứng kiến sự ra đời của nhiều startup công nghệ đột phá, nhiều công dân trẻ bản lĩnh, sáng tạo, góp phần đưa TPHCM trở thành thành phố đáng sống, thông minh và phát triển bền vững”, PGS.TS Lê Quốc Cường nói.

Vòng chung kết và triển lãm dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TPHCM – Whise 2025. Tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, Top 10 dự án xuất sắc sẽ được tham gia chương trình ươm tạo công nghệ cao tại SHTP-IC.

BÙI TUẤN