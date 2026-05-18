Lãnh đạo TPHCM trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Hữu Khối

Ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Trần Hữu Khối, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến, đóng góp của đồng chí trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, công tác và xây dựng đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cùng Bí thư Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây Lê Trần Kiên thăm hỏi đồng chí Trần Hữu Khối. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Đặng Minh Thông chia sẻ, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng đặc biệt ý nghĩa, quyết định trao tặng do đồng chí Thường trực Ban Bí thư ký tặng, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của Đảng đối với những đảng viên có quá trình cống hiến bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM chúc đồng chí Trần Hữu Khối tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi theo. Đồng chí đề nghị Đảng ủy phường Thạnh Mỹ Tây tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống, sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đảng viên cao tuổi.

Đồng chí Đặng Minh Thông cài Huy hiệu Đảng cho đồng chí Trần Hữu Khối. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Trần Hữu Khối gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố và bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Đồng chí cho rằng phần thưởng hôm nay là kết quả của quá trình rèn luyện, nỗ lực của bản thân, sự giáo dục của Đảng và sự chăm sóc, đồng hành của gia đình.

Ở tuổi 104, đồng chí Trần Hữu Khối vẫn tự sáng tác và đọc thơ tặng đoàn đại biểu: “Tôi được hỏi ước gì khi nhắm mắt/ Xin trả lời chỉ ước một điều thôi/ Ngay lập tức đầu thai lên dương thế/ Cùng toàn dân làm tiếp cuộc đổi đời”. Những câu thơ mộc mạc chứa đựng trọn vẹn tâm huyết của một người đảng viên hơn 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng đảng viên và gia đình. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Trần Hữu Khối sinh ngày 15-8-1922. Quê quán xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp. Từ năm 1946 đến 1975, đồng chí giữ các vị trí: cán bộ Ban Tuyên truyền huyện Chợ Gạo, tỉnh Mỹ Tho; Tổng Thư ký Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Mỹ Tho; cán bộ Tuyên huấn rồi đi tập kết ra Bắc tại Phân biên Khu ủy miền Đông Nam bộ; cán bộ cải cách ruộng đất đợt 4 và đợt 5 ở tỉnh Hải Dương; giảng dạy Trường Đại học Nông nghiệp I thành phố Hà Nội; trở lại chiến trường miền Nam và là Ủy viên Ban Nông nghiệp của Tỉnh ủy Tây Ninh. Từ tháng 9-1975 đến 9-1982: Trưởng Ban lãnh đạo Trường Đại học Nông nghiệp và là Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp IV TPHCM. Tháng 10-1982, đồng chí nghỉ hưu theo chế độ, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM.

* Sáng 18-5, Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đến dự lễ có đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu và Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa Phạm Hưng Quốc Bảo, trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Thọ Hòa có 35 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ

Trao Huy hiệu Đảng, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa Phạm Hưng Quốc Bảo trân trọng cảm ơn các đảng viên lão thành. “Các đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học hỏi, vững bước vào tương lai. Ban Thường vụ Đảng ủy phường mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến, đóng góp tâm huyết của các đồng chí cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục thế hệ trẻ”, đồng chí Phạm Hưng Quốc Bảo gửi gắm.

Lãnh đạo phường Phú Thọ Hòa trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đảng viên Đỗ Thị Minh Thu bày tỏ niềm vinh dự khi được Đảng ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện và phấn đấu. Với đồng chí, đây là phần thưởng cao quý và cũng là dấu mốc thiêng liêng nhắc nhở bản thân tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

Tại buổi lễ, phường Phú Thọ Hòa cũng biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2026.

* Tại phường Bến Cát (TPHCM), sáng 18-5 Đảng ủy phường đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên; trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên đợt 19-5. Đây là sự ghi nhận và tri ân đối với những đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của địa phương.

Đảng ủy phường Bến Cát trao Huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi Đảng

Dịp này, Đảng ủy phường cũng biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; đồng thời trao giải Hội thi “Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, góp phần lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ sở.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” của phường Bến Cát đươc bố trí tại Nhà Truyền thống và Thư viện phường. Công trình có diện tích khoảng 200m², trưng bày 163 hình ảnh cùng nhiều tư liệu, hiện vật, sách, báo và video số hóa thông qua mã QR code.

Các đại biểu tham quan công trình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" phường Bến Cát

Theo đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát, việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không chỉ nhằm tạo nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ.

CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT