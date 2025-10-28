Tối 27-10, lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội. Dự lễ trao giải có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Năm nay, giải thưởng được tổ chức với chủ đề “Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo”, định hướng chuyên môn là triển khai tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải nhất lĩnh vực Y dược cho các tác giả

Giải thưởng vinh danh sản phẩm, nghiên cứu của các tác giả ở 5 hạng mục: Tự học thành tài, Tuổi trẻ sáng tạo, Y - dược, Công nghệ số và Cống hiến. Trong đó, lĩnh vực Công nghệ số tiếp tục được xác định là trái tim của giải thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những công trình khoa học xuất sắc, được tôn vinh và trao thưởng cao quý. Đây thực sự là những công dân học tập, đơn vị học tập tiêu biểu cho tinh thần lao động cống hiến, khả năng sáng tạo và chiều sâu trí tuệ của người Việt Nam.

Những tấm gương lĩnh vực Cống hiến được trao giải. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành, trước hết là Bộ GD-ĐT, cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, phát triển hệ thống giáo dục mở, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, được cung cấp các dịch vụ giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục phong phú, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của toàn dân.

LÂM NGUYÊN