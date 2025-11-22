Kịp thời cứu sống thai phụ bị tiền sản giật nguy kịch

Bệnh viện Quốc tế City vừa phẫu thuật khẩn cấp, cứu sống cả mẹ và con trong trường hợp thai phụ 31 tuần tuổi bị tiền sản giật nặng, suy thai cấp – tình trạng nguy hiểm đe dọa trực tiếp tính mạng.

Các bác sĩ phẫu thuật mổ bắt con cho sản phụ

Bệnh nhân là chị L.T.T. (mang thai 31 tuần tuổi), nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng, kèm theo suy thai cấp. Dù được theo dõi sát sao, bệnh nhân không đáp ứng điều trị, xuất hiện dấu hiệu suy thận cấp, nguy cơ toan hóa máu và tăng kali máu – các chỉ số có thể dẫn đến sản giật và biến chứng nghiêm trọng.

Trước diễn biến nặng, TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, Trưởng khoa Phụ sản, đã chỉ đạo ê-kíp mổ bắt con khẩn cấp. Ca mổ được phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Gây mê hồi sức và Nhi sơ sinh. Bé gái chào đời an toàn, nặng 1,1kg, được chuyển đến Khoa Chăm sóc sức khỏe sơ sinh để theo dõi đặc biệt.

Sản phụ tiếp tục được lọc máu liên tục, điều trị tích cực. Đến nay, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, huyết áp ổn định, chức năng thận dần hồi phục.

Bác sĩ thăm khám cho thai phụ

Theo TS-BS Tạ Thị Thanh Thủy, tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm nhất, diễn tiến nhanh và khó lường. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi trở nặng. Vì vậy, việc khám thai định kỳ, theo dõi huyết áp, cân nặng, xét nghiệm nước tiểu là rất quan trọng để phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

THÀNH SƠN