Hồ Sông Hỏa (TPHCM) xả điều tiết trong 10 ngày

Từ 8 giờ ngày 27-11, Trung tâm quản lý và khai thác công trình thủy lợi TPHCM sẽ xả lũ hồ chứa nước Sông Hỏa, nhằm đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ lưu.

Việc xả lũ kéo dài đến ngày 7-12. Độ mở cửa tràn và lưu lượng xả lũ sẽ được điều chỉnh linh hoạt, căn cứ vào lượng mưa và lượng nước đổ về hồ trong thời gian này.

Từ 8 giờ ngày 27-11, hồ Sông Hỏa sẽ xả lũ. Ảnh: HỒ TRÀM

Trung tâm quản lý và khai thác công trình thủy lợi cũng cho biết, quá trình xả lũ, mực nước sông có thể tăng nhanh và biến động thất thường.

Do đó, cơ quan chức năng đã thông báo và khuyến nghị người dân xã Xuyên Mộc, xã Hồ Tràm (TPHCM) chủ động ứng phó, để giảm thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp vùng hạ lưu.

Các hộ nuôi trồng thủy sản ven sông cần chủ động theo dõi tình hình, có biện pháp bảo vệ tài sản, vật nuôi, thu hoạch sớm những diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuống sông đánh bắt cá khi hồ đang xả lũ; không di chuyển, qua lại các khu vực ngập nước, dòng chảy mạnh…

Theo báo cáo, ngày 24-11, mực nước hồ Sông Hỏa đã đạt cao trình 25m, tương ứng 2,22 triệu m³. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, việc điều tiết nước hồ là cần thiết để đảm bảo an toàn công trình, phòng ngừa rủi ro thiên tai.

Việc xả lũ là biện pháp bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tình huống nguy hiểm bất ngờ. Sự phối hợp chặt chẽ và chủ động của người dân sẽ góp phần giúp địa phương ứng phó hiệu quả với thiên tai.

QUANG VŨ