Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giảm ùn tắc, kẹt xe

Tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại TPHCM đang ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các trục đường cửa ngõ và khu vực trung tâm. Nguyên nhân chủ yếu do tốc độ gia tăng nhanh của phương tiện cá nhân, trong khi hạ tầng giao thông chưa được mở rộng tương xứng.

Nhiều tuyến đường thường xuyên ùn ứ

Tình trạng kẹt xe nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) và đường Phạm Viết Chánh (phường Cầu Ông Lãnh), đặc biệt vào các khung giờ cao điểm sáng, trưa, chiều.

Phương tiện ken kín chờ di chuyển trên đường Cộng Hòa (TPHCM). Ảnh: QUỐC HÙNG

Nguyên nhân được cho là do phương án phân luồng giao thông tại khu vực này chưa hợp lý, nhất là ở đoạn giao giữa đường Phạm Viết Chánh và Nguyễn Thị Minh Khai, gần vòng xoay Cộng Hòa. Tại đây, lượng phương tiện từ đường Cống Quỳnh quẹo trái vào đường Phạm Viết Chánh đổ ra vòng xoay rất lớn, trong khi mặt đường lại hẹp, không đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển. Cùng lúc đó, xe từ các hướng khác như đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường nội bộ dồn về, khiến khu vực này trở thành “điểm nghẽn cổ chai”, gây ùn tắc kéo dài. Xe máy, ô tô, xe buýt chen chúc từng chút một để di chuyển, có lúc còn tạo nên cảnh hỗn loạn.

Quan sát thực tế cho thấy, dòng xe từ đường Phạm Viết Chánh khi ra vòng xoay Cộng Hòa thường phải hòa vào các luồng phương tiện từ nhiều hướng khác nhau, gây xung đột giao thông liên tục. Nhiều người phải len lỏi từng khoảng trống nhỏ để nhích đi, dẫn đến nguy cơ va chạm cao và làm cản trở dòng lưu thông. Trong khi đó, hướng đi thẳng từ đường Cống Quỳnh ra Nguyễn Thị Minh Khai, theo chiều về vòng xoay, được đánh giá là thuận lợi và an toàn hơn. Việc tổ chức ưu tiên cho luồng xe này sẽ góp phần giảm áp lực tại nút giao Phạm Viết Chánh, đồng thời hạn chế các điểm giao cắt phức tạp, giúp phương tiện di chuyển liên tục và trật tự hơn. Đây là giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả lưu thông, giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trung tâm thành phố.

Trên tuyến đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ) cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài, đặc biệt đoạn từ đường Phùng Khắc Khoan đến Cách Mạng Tháng Tám. Nguyên nhân chủ yếu là do ô tô dừng, đậu tràn lan dưới lòng đường, trong khi vỉa hè một số chỗ bị chiếm dụng để giữ xe máy. Anh Nguyễn Hữu Phước, nhà ở gần ngã tư Trần Quốc Thảo - Võ Văn Tần, cho hay: “Giờ cao điểm, ô tô đậu hai bên, chỉ còn một làn nhỏ cho xe máy. Có hôm đường bị ùn tắc, tôi mất gần 20 phút để đi chưa đầy 500m. Vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường, rất nguy hiểm”.

Gần đây, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM cũng đang đối mặt với tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến ngã sáu Phù Đổng, thường xuyên kẹt cứng do mật độ phương tiện cao và nhiều nút giao cắt ngắn. Đường Điện Biên Phủ, đặc biệt khu vực cầu Sài Gòn, cũng là “điểm nóng” khi xe container, xe tải và xe cá nhân chen nhau từng chút. Bên cạnh đó, các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, Pasteur, Hai Bà Trưng, Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, 3 Tháng 2, quốc lộ 13, An Dương Vương... đều thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm.

Đồng bộ các giải pháp

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố có đến 51% đường phố chỉ rộng 7-12m, 35% đường phố dưới 7m, chỉ 14% đường phố đạt trên 12m đủ cho xe buýt lớn lưu thông. Hệ thống hạ tầng giao thông mới chỉ đáp ứng khoảng 30% so với quy hoạch, dẫn đến quá tải nghiêm trọng.

Đường Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Ông Lãnh) thường xuyên ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trước thực trạng đó, để kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng thông tin, thành phố xác định công tác giảm ùn tắc là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giải pháp hạ tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giữ vai trò then chốt. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mở rộng các tuyến đường trục chính, hoàn thành các tuyến vành đai 2, 3, 4; đồng thời triển khai cầu vượt, hầm chui tại các nút giao trọng điểm như sân bay Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, vòng xoay Lý Thái Tổ… Việc mở thêm các tuyến song hành và đường nhánh phía sau trục chính sẽ giúp phân tán lưu lượng, giảm áp lực cho trung tâm.

Song song đó, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý giao thông. Hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm qua hình ảnh và đèn tín hiệu điều khiển linh hoạt theo lưu lượng xe đã giúp giảm ùn ứ tại nhiều “điểm nóng”.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, một trong những giải pháp mang tính chiến lược là phát triển vận tải hành khách công cộng. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, vận tải công cộng đảm nhận ít nhất 30% nhu cầu đi lại của người dân. Để đạt được điều này, thành phố tập trung mở rộng mạng lưới xe buýt, nâng cấp hạ tầng bến bãi, áp dụng vé điện tử, đồng thời đẩy nhanh các dự án metro và xe buýt nhanh. Khi giao thông công cộng thuận tiện và hiện đại, người dân sẽ hạn chế sử dụng xe cá nhân, góp phần giảm ùn tắc lâu dài.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh công tác quy hoạch và phân luồng hợp lý. Việc điều chỉnh hướng lưu thông tại các tuyến đường có mật độ cao, bố trí đèn tín hiệu thông minh, tổ chức lại các nút giao phức tạp sẽ giúp dòng xe di chuyển thông suốt hơn. Ở một số khu vực trung tâm, thành phố đang nghiên cứu lộ trình hạn chế xe máy trong giờ cao điểm để giảm xung đột giao thông.

Trong phát biểu tại hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào chiều 17-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, chia sẻ trải nghiệm thực tế khi tự lái xe qua cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm, mất 2 tiếng mới di chuyển được quãng đường 12km, cho thấy mức độ ùn tắc nghiêm trọng mà người dân phải đối mặt hàng ngày và rất lãng phí về thời gian di chuyển. Trải nghiệm này giúp đồng chí Trần Lưu Quang hiểu rõ hơn những bức xúc thực tế, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có các giải pháp cấp bách và hiệu quả nhằm giảm tải giao thông, cải thiện hạ tầng...

QUỐC HÙNG