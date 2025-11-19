Sức trẻ thắp lửa sáng tạo

Tối ưu hóa quy trình sản xuất

Ở khu vực xử lý nước thải của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, chàng kỹ sư trẻ Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1994, ngụ xã Dầu Tiếng, chăm chú kiểm tra từng thông số kỹ thuật trên bảng điều khiển. Với Cương, đó không chỉ là công việc thường ngày, mà còn là niềm tự hào khi thấy sáng kiến của mình đang vận hành, góp phần giữ môi trường xanh cho nhà máy và cho cả vùng đất quê hương.

Trần Tài và sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo sản xuất theo công nghệ cao. Ảnh: TRÚC GIANG

Năm 2016, rời giảng đường Trường Đại học Thủ Dầu Một, Cương “đầu quân” về Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng với vai trò nhân viên phòng Kỹ thuật. Từ những ngày đầu đứng bên dây chuyền, anh đã sớm bộc lộ tinh thần say mê tìm tòi cách tối ưu quy trình vận hành.

Khi Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng phát động trong nhân viên đóng góp giải pháp nâng cao năng suất làm việc, góp phần bảo vệ môi trường, Cương nhanh chóng đưa ra ý tưởng “Cải tiến hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bến Súc, công suất 2.500m3/ngày”. Chỉ sau 8 tháng áp dụng, nhà máy tiết kiệm gần 520 triệu đồng chi phí điện năng, thiết bị sử dụng bền hơn, môi trường được kiểm soát tốt hơn. Nhưng với Cương, giá trị lớn nhất không phải con số tiết kiệm, mà là việc chứng minh rằng sáng tạo hoàn toàn có thể bắt đầu ở mọi nơi, như khu xử lý nước thải của một nhà máy cao su.

Đến nay, chàng kỹ sư trẻ đã có 7 sáng kiến kỹ thuật được công nhận, nhưng anh vẫn xem đề tài “Cải tiến hệ thống xử lý nước thải Nhà máy chế biến cao su Bến Súc, công suất 2.500m3/ngày” là dấu mốc đặc biệt, vì nó không chỉ mang lại lợi ích cho công ty mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững mà thành phố đang hướng đến. Giải thưởng “Sáng kiến tiêu biểu toàn quốc năm 2024” được trao cho nhóm của Cương như một cách ghi nhận sức trẻ dám nghĩ, dám làm.

“Làm việc ở một thành phố luôn chuyển mình sáng tạo như TPHCM khiến tôi cảm nhận rõ trách nhiệm của người trẻ. Quan trọng hơn, tôi muốn lan tỏa tinh thần sáng tạo, tinh thần dấn thân của tuổi trẻ đến nhiều người hơn, để cùng nhau xây dựng một TPHCM năng động, đổi mới và vững vàng bước vào tương lai”, Cương chia sẻ.

Mang công nghệ về trên đất quê

Giữa nhịp sống hối hả của TPHCM, nơi nhiều người trẻ đang mải miết tìm kiếm cơ hội mới, anh Trần Tài lại chọn cho mình một hướng đi ngược dòng, trở về vùng quê xã Kim Long (TPHCM) mang theo hành trang là tấm bằng thạc sĩ Công nghệ sinh học cùng khát vọng làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giữa khu xưởng rộng hơn 1.300m2, những khay nấm Đông trùng hạ thảo được xếp ngay ngắn, tỏa sắc vàng óng ánh dưới ánh đèn. Người đàn ông lom khom tỉ mỉ kiểm tra từng khay, đo nhiệt độ, độ ẩm, từng chi tiết nhỏ đều được anh chăm chút. Đó chính là “vương quốc nấm” của Trần Tài, Giám đốc Công ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam (Vinabiomush). Anh mỉm cười khi kể lại bước ngoặt năm 2018, thời điểm bạn bè phần lớn ở lại thành phố lập nghiệp, còn anh lại muốn thử xem “quê mình có thể làm được gì với công nghệ?”. Và thế là, Vinabiomush ra đời, khởi đầu cho hành trình mang công nghệ về với đất quê 1 năm sau đó.

Quyết định tưởng chừng liều lĩnh ấy lại mở ra một con đường mới: mở rộng sản xuất, hướng tới tự động hóa và ứng dụng công nghệ sinh học vào từng công đoạn trồng nấm. Ở nơi mà nông nghiệp vẫn gắn liền với “kinh nghiệm cha truyền con nối”, lao động chân tay, xưởng nấm khép kín của anh với hệ thống khử khuẩn, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, lại khiến nhiều người không khỏi tò mò và ngưỡng mộ. “Ai cũng nói tôi liều, nhưng tôi thấy quê mình còn nhiều điều chưa ai làm. Nếu hiểu công nghệ, tại sao mình không mang nó về quê?”, anh Tài chia sẻ.

Với anh, khởi nghiệp không chỉ là chuyện làm ăn, mà còn là hành trình thay đổi diện mạo nông thôn. Ngoài việc sản xuất, anh Tài và các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi chia sẻ, hướng dẫn nhiều bạn trẻ tiếp cận công nghệ nông nghiệp. “Là người trẻ làm trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nông nghiệp, tôi thấy rõ trách nhiệm của mình. Ngoài việc phát triển doanh nghiệp, tôi muốn góp một phần nhỏ xây dựng TPHCM thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững”, anh nói.

Thủ lĩnh thanh niên công nhân vì cộng đồng

Anh Phạm Trần Hoàng Văn, Ủy viên BCH Đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Phó Bí thư Đoàn Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân cũng không ngừng miệt mài cùng đồng nghiệp tìm cách “số hóa” quy trình quản lý để từng giọt nước được sử dụng hiệu quả hơn.

Nhận thấy hồ sơ thay đổi cỡ đồng hồ nước còn quản lý thủ công, thiếu đồng bộ, anh Văn đã cùng nhóm bạn trẻ trong công ty nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý điện tử, cho phép số hóa toàn bộ hồ sơ, cập nhật tiến độ, tự động thống kê và đề xuất điều chỉnh cỡ đồng hồ phù hợp. Ứng dụng mới không chỉ giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian xử lý, mà còn giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế thất thoát nước vô hình, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá. “Danh hiệu chỉ là động lực để tôi tiếp tục giữ vững tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đúng với hình ảnh người thanh niên công nhân trong thời kỳ chuyển đổi số”, anh Văn chia sẻ.

Giữa guồng quay của đô thị hiện đại, những người trẻ như anh Văn đang âm thầm thắp lên ngọn lửa sáng tạo từ chính công việc hàng ngày, góp phần hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp và lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Khi sức trẻ được khơi dậy, sáng tạo được lan tỏa, nghị quyết không còn là câu chữ trên giấy, mà trở thành hành động cụ thể trong từng sáng kiến, từng công trình, từng giờ lao động miệt mài của thế hệ trẻ hôm nay. Chính từ những việc làm bình dị ấy, dòng chảy nghị quyết đang được kích hoạt mạnh mẽ, góp phần làm nên diện mạo mới cho một TPHCM năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

TRÚC GIANG - TÂM TRANG - CẨM NƯƠNG - CẨM TUYẾT