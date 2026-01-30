10 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Ngày 30-1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Như vậy Ban Bí thư khóa XIV gồm có 13 đồng chí. Cùng 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị nói trên, còn có 3 đồng chí được Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu vào Ban Bí thư khóa XIV, gồm: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

TRẦN BÌNH