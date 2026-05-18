19 công nhân ưu tú trở thành đảng viên dịp sinh nhật Bác

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), tại đặc khu Côn Đảo, 19 công nhân, người lao động ưu tú tại TPHCM vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trao quyết định kết nạp đảng viên đến những công nhân ưu tú

Ngày 18-5, tại Di tích lịch sử Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo, TPHCM), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM cùng Đảng ủy đặc khu Côn Đảo phối hợp cấp ủy các chi bộ tổ chức chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 19 công nhân, người lao động.

Tham dự có các đồng chí: Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM; Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; đại diện một số công đoàn cơ sở.

Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng của mảnh đất Côn Đảo giàu truyền thống cách mạng, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, những công nhân, người lao động ưu tú đọc lời tuyên thệ của đảng viên mới trong niềm xúc động.

19 đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

19 đảng viên mới là những cá nhân ưu tú, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, nhân viên tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TPHCM.

“Được kết nạp Đảng tại mảnh đất thiêng liêng này là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng nhắc nhở tôi về trách nhiệm của người đảng viên trẻ hôm nay. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tôi xin hứa sẽ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản thân sẽ luôn nỗ lực cống hiến sức trẻ, trí tuệ của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”, đảng viên mới Phạm Thị Linh Phương (nhân viên Công ty CP Đầu tư Thái Bình) bày tỏ niềm xúc động trong khoảnh khắc được tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điều đặc biệt, trong 19 công nhân vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, có 2 cặp vợ chồng cùng vinh dự vào Đảng trong dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác. Đó là chị Nguyễn Thị Nhị và anh Đậu Công Phú; chị Nguyễn Thị Hồng Duyên và anh Nguyễn Văn Đông, tất cả đều làm việc tại Công ty CP Đầu tư Thái Bình (phường Dĩ An).

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phùng Thái Quang, Công đoàn thành phố luôn xác định công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân thành phố vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu phát triển mới của Thành phố, tổ chức Công đoàn cam kết tiếp tục đại diện, đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò tiên phong của giai cấp công nhân thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”

Dịp này, LĐLĐ Thành phố đã trao tặng 40 phần quà cho đoàn viên thanh niên và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại đặc khu Côn Đảo.

Cũng tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng cây tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

THÁI PHƯƠNG

