Trao tặng, truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai học sinh dũng cảm cứu người

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hai học sinh ở tỉnh Nghệ An vì hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường THPT Nghi Lộc 3 trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho em Võ Hoàng Thành
Ngày 15-4, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Võ Hoàng Thành, học sinh lớp 10D4, Trường THPT Nghi Lộc 3, trú phường Vinh Lộc; đồng thời truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Lê Thị Quỳnh Chi (18 tuổi, trú xã Nghi Lộc).

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Võ Hoàng Thành

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 ngày 10-4, trong lúc đi dạo tại khu vực bãi biển Cửa Lò, em Võ Hoàng Thành phát hiện 3 người gặp nạn giữa vùng nước xoáy.

Ngay sau đó, em Thành mượn phao của người dân gần đó, bơi ra ứng cứu và lần lượt đưa được 2 người vào bờ. Sau khi đưa các nạn nhân vào bờ, em tiếp tục phối hợp sơ cứu trước khi họ được chuyển đến bệnh viện. Người còn lại do sóng lớn, nước xoáy mạnh và em Thành đã kiệt sức nên không thể tiếp cận.

Cha của em Lê Thị Quỳnh Chi, nhận bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng

Cũng trong ngày 10-4, em Lê Thị Quỳnh Chi cùng bạn đi dạo tại biển Cửa Lò thì phát hiện một nam sinh 14 tuổi tắm biển, không may bị sóng cuốn ra xa, chới với giữa dòng nước. Em Quỳnh Chi đã nhanh chóng bơi ra cứu người.

Tuy nhiên, trong quá trình ứng cứu, em Quỳnh Chi bị kiệt sức, bị sóng cuốn ra xa rồi chìm. Dù lực lượng cứu hộ đã đưa cả hai vào bờ, nam sinh được cứu sống, còn em Quỳnh Chi không qua khỏi.

DƯƠNG QUANG

