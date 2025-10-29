Lãnh đạo TPHCM thăm, tặng quà người có công tiêu biểu

Chiều 29-10, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà người có công với cách mạng.

Tại phường Bình Hòa, đoàn đến thăm ông Lê Ngọc Cừ (sinh năm 1954), thương binh hạng 1/4. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe và đời sống sinh hoạt của ông Cừ cùng gia đình.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, TPHCM luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng. Đây vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí chúc ông Cừ và gia đình nhiều sức khỏe; mong ông tiếp tục nêu gương trong gia đình, nuôi dạy con cháu trở thành công dân tốt. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, trong điều kiện sức khỏe cho phép, ông Cừ tiếp tục tham gia, đóng góp cho các hoạt động của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà đến ông Lê Ngọc Cừ cùng gia đình. Ảnh: TÂM TRANG

Chia sẻ với đoàn, ông Cừ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi là công dân Thành phố mang tên Bác và trân trọng tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố dành cho ông cùng gia đình.

Theo ông Cừ, từ khi còn trong quân ngũ, ông luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền…”. Trở về cuộc sống đời thường, ông tự nhắc mình phải sống xứng đáng với đồng đội, là người thương binh “tàn nhưng không phế”, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và tích cực tham gia công tác Hội Cựu chiến binh ở địa phương.

Đoàn cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Định (ngụ phường Lái Thiêu). Mẹ Định năm nay 100 tuổi, có chồng và con là liệt sĩ.

Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Định. Ảnh: TÂM TRANG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc ân cần thăm hỏi sức khỏe của Mẹ Định và gia đình; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh của Mẹ, của chồng và các con cho sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, an vui bên con cháu; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo, thường xuyên thăm hỏi, bảo đảm điều kiện chăm sóc tốt nhất cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Rực cùng gia đình. Ảnh: TÂM TRANG

Chiều cùng ngày, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực, (ngụ phường Phú Lợi). Mẹ Rực sinh năm 1923, có chồng và con là liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ vui mừng khi Mẹ còn minh mẫn, chúc Mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên con cháu...

THU HOÀI - TÂM TRANG