Đoàn công tác TPHCM thăm đặc khu Phú Quốc và nhà giàn DK1/10

Ngày 14-9, tiếp tục hành trình thăm quân dân biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10, đoàn công tác TPHCM đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 và đặc khu Phú Quốc.

Đoàn công tác TPHCM thăm nhà giàn DK1/10

Được xây dựng từ năm 1994 trên bãi cạn Cà Mau, cách đất liền 67 hải lý, Nhà giàn DK1/10 là cột mốc khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Vượt qua nhiều gian khó, các chiến sĩ Nhà giàn DK1/10 vẫn tiếp nối truyền thống “Còn người, còn nhà giàn”, như những pháo đài bất khuất giữa biển khơi, góp phần giữ vững chủ quyền, đồng thời là điểm tựa vững chắc cho hàng ngàn ngư dân trên thềm lục địa phía Nam.

Trước đó, ngày 13-9, tại Tiểu đoàn 553 (đặc khu Phú Quốc), Vùng 5 Hải quân đã làm lễ tiếp nhận Vườn rau lưới màng do Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM trao tặng.

Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đoàn công tác TPHCM tặng vườn rau cho Tiểu đoàn 553, Vùng 5 Hải quân

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Trung tá Nguyễn Tiến Lực, Chính trị viên Tiểu đoàn 553, nhấn mạnh: “Đón nhận công trình hôm nay, chúng tôi càng thấm thía tình cảm, niềm tin yêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho bộ đội nơi đảo xa. Đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 553 tiếp tục nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo và thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Công trình vườn rau ứng dụng công nghệ lưới màng đã khắc phục được những khó khăn đặc thù của khí hậu biển đảo, hạn chế sâu bệnh, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chủ động cung cấp nguồn rau xanh, an toàn. Sau gần 3 tháng đưa vào khai thác, vườn rau đã cung cấp cho bếp ăn đơn vị hơn 1.100kg rau xanh, củ quả…, góp phần cải thiện đáng kể chất lượng bữa ăn, nâng cao thể lực và đời sống tinh thần cho bộ đội.

VIỆT NGA