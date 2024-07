Triển khai nạo vét luồng lạch vào các cảng và khu vực sông bị bồi lấp

UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp với các sở, ngành, địa phương về nạo vét luồng, lạch vào các cảng

Hiện nay một số khu vực như: cửa Đại và lòng sông Phú Thọ (đoạn từ thôn Tân Thạnh đến thôn Phổ Trường, ở xã Nghĩa An); cảng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa, cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi); lòng dẫn, bãi bồi sông Vệ (đoạn qua xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức); khu neo đậu tránh trú bão, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền kết hợp hậu cần nghề cá Sa Cần (huyện Bình Sơn); cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; cảng cá Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ); và cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn (Lý Sơn... đang bị bồi lấp nghiêm trọng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, hầu hết những luồng, lạch dẫn vào các cảng, cũng như một số khu vực ở các dòng sông đang bị bồi lấp, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá có liên quan. Do vậy, việc nạo vét, xử lý các luồng, lạch bị bồi lấp rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra vào, phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân. Đồng thời, phục vụ kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng hải sản khai thác, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc nạo vét luồng, lạch vào các cảng và một số khu vực sông quan trọng trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết. Do vậy, tỉnh đề nghị Sở TN-MT khẩn trương xác định vị trí, địa điểm đổ thải đối với vật chất nạo vét, hoàn thành trước ngày 30-7.

Sở NN-PTNT và Sở GTVT lập phương án nạo vét phù hợp đối với các công trình, dự án được ưu tiên, đề xuất dự toán kinh phí cụ thể. Trước ngày 1-10, các đơn vị phải có phương án trình UBND tỉnh xem xét, tổ chức cuộc họp cho ý kiến và lên kế hoạch thực hiện trong năm 2025.

Luồng lạch vào cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á gặp khó do bồi lấp nghiêm trọng

Liên quan đến nạo vét, khơi thông luồng, lạch vào các cảng, Sở NN-PTNT tỉnh đã khảo sát, lập dự án và trình UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định cho chủ trương đầu tư nạo vét cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á với kinh phí dự kiến khoảng 3 tỷ đồng.

Sở NN-PTNT đã lập dự án nạo vét với chiều dài 300m, chiều rộng đáy luồng 60m, cao độ đáy luồng nạo vét sâu 4m, khối lượng nạo vét dự kiến 90.000m3, thời gian thực hiện trong năm 2024 và 2025.

Hiện cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á bị bồi lấp nghiêm trọng tại luồng vào với chiều dài khoảng 500m, có điểm, độ sâu đo được chỉ còn 1,2m.

NGUYỄN TRANG