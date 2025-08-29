Triển lãm “Gia Lai - Sắc màu văn hóa” tại Côn Đảo

Văn hóa - Giải trí

Sáng 29-8, Bảo tàng – Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cơ sở Côn Đảo) phối hợp Bảo tàng Pleiku tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc trưng bày, triển lãm chuyên đề “Gia Lai - Sắc màu văn hóa” tại Di tích Nhà Công quán, đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Với hơn 120 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, triển lãm tái hiện bức tranh đa sắc về đời sống của đồng bào các dân tộc Gia Lai: lễ hội cồng chiêng, trang phục thổ cẩm rực rỡ, nhạc cụ truyền thống độc đáo, phong tục tập quán gắn bó với cộng đồng… Mỗi hiện vật, tư liệu đều chứa đựng một câu chuyện, một giá trị khẳng định sự phong phú, bền bỉ của văn hóa Tây Nguyên trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.

Tại buổi khai mạc, đại biểu, du khách đã giao lưu, thưởng thức những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng cùng nhiều sản vật núi rừng. Đây chính là điểm nhấn tạo nên sự hòa quyện giữa văn hóa vật thể và phi vật thể, mang đến cho công chúng trải nghiệm trực quan.

Đây cũng là dịp để công chúng và du khách thấy được vẻ đẹp văn hóa Tây Nguyên, cảm nhận rõ hơn giá trị thiêng liêng của di sản văn hóa dân tộc, nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Triển lãm diễn ra đến hết tháng 9-2025.

KIM NGÂN

