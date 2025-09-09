Triển lãm “Những vì sao trong đêm“: Nơi nữ tính thăng hoa cùng sắc màu sơn mài

Triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm” của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Uyên Mai) diễn ra từ nay đến ngày 16-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Với 54 tác phẩm sơn mài, đây là cuộc trở lại đầy nội lực, cho thấy sự trưởng thành và phong cách sáng tạo riêng biệt của nữ họa sĩ đến từ phố núi Pleiku, Gia Lai.

Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Sinh năm 1986 tại Núi Thành (Quảng Nam), hiện sống và làm việc ở Pleiku (Gia Lai), Mai Thị Kim Uyên tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

Những năm gần đây, chị dành trọn thời gian cho sáng tác, song hành cả sơn dầu và sơn mài, nhưng ngày càng chuyên tâm vào sơn mài.

Năm 2023, Kim Uyên ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên “Những cô gái đỏng đảnh” tại The World ArtSpace (TPHCM), tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Trong triển lãm lần này, Kim Uyên tiếp tục lựa chọn hình tượng nữ giới làm trung tâm sáng tác.

Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Uyên Mai)

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận xét: “Khi toàn bộ tác phẩm của Mai Thị Kim Uyên được bày đồng loạt, người xem có cảm giác như đứng trước một dòng chảy năng lượng sáng tạo mạnh mẽ và giàu biểu cảm”.

Kỹ thuật sơn mài của Kim Uyên đặc biệt ở chỗ chị kết hợp bút pháp của sơn dầu hiện đại với kỹ thuật sơn ta truyền thống. Chỗ nào cần biểu đạt chất sơn dầu thì dùng sơn ta để vẽ; chỗ nào cần chiều sâu sơn mài thì mài nhiều lớp công phu.

Đây là kỹ thuật khó, ít người thực hành, và Kim Uyên đã làm chủ đến độ nhuần nhuyễn, tạo hiệu ứng vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc.

THIÊN THANH