Văn hóa - Giải trí

Triển lãm “Những vì sao trong đêm“: Nơi nữ tính thăng hoa cùng sắc màu sơn mài

SGGPO

Triển lãm cá nhân “Những vì sao trong đêm” của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Uyên Mai) diễn ra từ nay đến ngày 16-9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Với 54 tác phẩm sơn mài, đây là cuộc trở lại đầy nội lực, cho thấy sự trưởng thành và phong cách sáng tạo riêng biệt của nữ họa sĩ đến từ phố núi Pleiku, Gia Lai.

Vân Khánh.JPG
Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Sinh năm 1986 tại Núi Thành (Quảng Nam), hiện sống và làm việc ở Pleiku (Gia Lai), Mai Thị Kim Uyên tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành sư phạm mỹ thuật.

Những năm gần đây, chị dành trọn thời gian cho sáng tác, song hành cả sơn dầu và sơn mài, nhưng ngày càng chuyên tâm vào sơn mài.

Năm 2023, Kim Uyên ra mắt triển lãm cá nhân đầu tiên “Những cô gái đỏng đảnh” tại The World ArtSpace (TPHCM), tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Trong triển lãm lần này, Kim Uyên tiếp tục lựa chọn hình tượng nữ giới làm trung tâm sáng tác.

Mai Uyen 4.jpeg
Họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (Uyên Mai)

Họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu nhận xét: “Khi toàn bộ tác phẩm của Mai Thị Kim Uyên được bày đồng loạt, người xem có cảm giác như đứng trước một dòng chảy năng lượng sáng tạo mạnh mẽ và giàu biểu cảm”.

Tái sinh.JPG
Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Kỹ thuật sơn mài của Kim Uyên đặc biệt ở chỗ chị kết hợp bút pháp của sơn dầu hiện đại với kỹ thuật sơn ta truyền thống. Chỗ nào cần biểu đạt chất sơn dầu thì dùng sơn ta để vẽ; chỗ nào cần chiều sâu sơn mài thì mài nhiều lớp công phu.

Đây là kỹ thuật khó, ít người thực hành, và Kim Uyên đã làm chủ đến độ nhuần nhuyễn, tạo hiệu ứng vừa hiện đại, vừa giàu bản sắc.

Đêm tĩnh mịch.JPG
Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm
Phố đêm.JPG
Một tác phẩm trưng bày trong triển lãm
THIÊN THANH

Từ khóa

Mai Thị Kim Uyên Hồ Thị Xuân Thu Sơn mài The World ArtSpace Sơn dầu Bảo tàng Pleiku Bản ngã Đại học Nghệ thuật Huế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn