Pháp luật

Triệt phá cơ sở sản xuất 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp

SGGPO

Đêm 12-9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã phát hiện, xử lý một vụ sản xuất giấm giả với quy mô lớn tại tổ 45, phường An Khê (TP Đà Nẵng)

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Kiều Văn Thanh (SN 1980) và Bùi Song Hậu (SN 1983, vợ Thanh) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn. Mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm. Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước) để tạo ra giấm giả.

z7005904230116_7910e6d756906e22861ea67e8a635f89.jpg
Các đối tượng nghe quyết định khởi tố từ cơ quan chức năng

Việc dùng axit axetic pha chế làm giấm giả tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị “bào mòn”, gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.

z7005904260474_149ec41bcba2e7f1ed7355fb6b0c9f42.jpg
Các đối tượng sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan để tạo ra giấm giả

Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Được sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, ngày 12-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

z7005904236759_f721b37f1cef8d02975a9ecaf872f956.jpg
z7005904245028_c77318b65c2b009bd3a36259b3ca8445.jpg

Quá trình khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 600 lít axit). Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường.

Trước đó, ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.

Tin liên quan
XUÂN QUỲNH - PHẠM NGA

Từ khóa

Kiều Văn Thanh Axit axetic Giấm Nguyễn Hữu Hợp Gạo lứt Giếng khoan Cảnh sát kinh tế Pha loãng Lên men Công an TP Đà Nẵng giấm giả hàng gian hàng giả

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn