Khởi tố 2 đối tượng trong đường dây sản xuất yến giả tại Đà Nẵng

Quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Nguyễn Thanh Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật để đánh lừa khách hàng.

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây sản xuất yến giả. Ảnh: CACC

Tối 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1989, trú phường An Biên, TP Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1987, trú TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo kết quả điều tra, năm 2023 và 2024, Nguyễn Thanh Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng để thành lập 2 công ty chuyên sản xuất, buôn bán yến hũ chưng giả. Trường nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái của Châu đứng tên đăng ký và làm đại diện pháp luật cho các công ty này. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Trường trực tiếp quản lý và điều hành.

Đầu năm 2024, Nguyễn Thanh Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Châu nghiên cứu và tạo ra “sợi yến” giả, có hình dạng y hệt yến thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 đối tượng này trực tiếp thực hiện.

Từ tháng 1-2024 đến giữa tháng 6-2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Thế nhưng, từ ngày 24-6-2025, Nguyễn Thanh Trường đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng toàn bộ nguyên liệu giả để sản xuất yến.

Lực lượng chức năng thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng..., qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Sau quá trình theo dõi và xác minh, ngày 11-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Trường và Nguyễn Ngọc Châu về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng), Cơ quan Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

PHẠM NGA