Triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester khoảng 150 tỷ đồng

Công an TPHCM phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi polyester, xuất xứ trung quốc do người Trung Quốc móc nối với người Việt Nam thực hiện tại TPHCM và tỉnh Bình Phước thông qua hình thức chuyển cảng. Công an cũng xác định nhiều cán bộ, công chức làm việc tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) đã nhận tiền và không thực hiện theo quy trình quy định.