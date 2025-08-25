Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi gần 44 tỷ đồng

Ngày 25-8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ - Công an TP Đà Nẵng triệt xóa thành công chuyên án cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên toàn quốc với hình thức sử dụng iCloud của người dùng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone để cho vay.

Thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Tùy theo đời máy điện thoại Iphone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp từ 2 triệu đồng đến 13 triệu đồng, góp từ 100 ngàn đồng/ngày đến 430 ngàn đồng/ngày; thời gian góp từ 28 đến 41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235%/năm đến 608%/năm, cao gấp 11,7 đến 30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

Ngày 16-8, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã đề xuất và được Giám đốc Công an thành phố cho xác lập Chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh mạng để tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Đến ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại TP Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc, gồm: Trần Đức Anh (sinh năm 1996) và Trần Đức Nhân (sinh năm 2001), cùng trú phường Ba Đình; Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 2008), trú phường Hồng Hà; Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (sinh năm 2008), trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 2005), trú phường Phúc Lợi, TP Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (sinh năm 2006), trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Công an xác định, từ tháng 8-2024 đến tháng 8-2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

PHẠM NGA