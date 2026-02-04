Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, 36 đối tượng "sa lưới"

Chiều 4-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng.

Trước đó, vào tháng 12-2025, từ một vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do công an phường phát hiện và chuyển Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý theo thẩm quyền.

Từ đó, Phòng xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 27-1-2026, Ban chuyên án bắt giữ Trần Thị Hương Trang và Trần Thanh Hải (chung sống cùng Trang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ ngày 27-1 đến ngày 3-2, các Tổ công tác tiếp tục mở rộng truy xét, bắt giữ và mời làm việc thêm 34 đối tượng (trên địa bàn TPHCM và tỉnh Tây Ninh) có liên quan về các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Hoàng Phi Long được cho là đối tượng cầm đầu

Theo Trung tá Trần Võ Nhật Cương, Đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, trong 36 đối tượng đã bắt giữ, đối tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho toàn bộ đường dây là Hoàng Phi Long (SN 1998, quê Đồng Nai).

Các đối tượng tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM

Hoàng Phi Long có 1 tiền án về tội giết người và hiện đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng.

TÂM TRANG