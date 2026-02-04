Pháp luật

Tuyên án 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu vàng qua biên giới

Tối 4-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu 546kg vàng qua biên giới.

Sau 1 ngày xét xử, cơ quan xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở Cốc Lếu, tỉnh Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) mỗi người 10 năm tù về tội “Buôn lậu”; 6 bị cáo khác là những nhân viên cửa hàng vàng Hoàn Huế bị tuyên phạt các mức án từ 3 đến 5 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Cùng vụ án, 3 người của Công ty Vàng Việt Nam là Trần Như My (Chủ tịch HĐQT), Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) bị phạt 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản án, ngoài án tù, cơ quan xét xử buộc 2 bị cáo Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải nộp lại giá trị số vàng tương ứng với số tiền. Theo đó, bị cáo Trần Thị Hoàn phải nộp 708 tỷ đồng và bị cáo Phạm Tuấn Hải 499 tỷ đồng. Tòa ghi nhận bị cáo Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, bị cáo Hải đã nộp 500 triệu đồng. Trong vụ án, nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra được tòa tuyên tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để đảm bảo thi hành án.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, cuối năm 2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với khối lượng 546kg, trị giá khoảng 1.208 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG

