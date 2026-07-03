Triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.000 áo thun giả nhãn hiệu nổi tiếng

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, gia công và tiêu thụ hơn 14.000 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố 2 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, chiều 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 4) Công an TPHCM phối hợp Công an phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh do Phan Thị Hà Ly đứng tên tại địa chỉ 83/124 Năm Châu.

Lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, cùng nhiều tem, nhãn mác và phương tiện phục vụ việc hoàn thiện sản phẩm.

Mở rộng điều tra từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (chồng của Ly), Ban chuyên án tiếp tục phát hiện một lô hàng đang vận chuyển đi tiêu thụ, thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả nhãn hiệu. Khám xét mở rộng tại một cơ sở may gia công ở phường Tân Phú, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng trăm sản phẩm giả nhãn hiệu đang được hoàn thiện.

Tang vật vụ án

Tổng cộng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 14.400 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên đến hàng tỷ đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân lựa chọn mua hàng tại các đại lý, cửa hàng chính hãng hoặc đơn vị phân phối uy tín; đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN