“Trợ lý ảo” của công nhân

Nếu trước đây, có những thắc mắc về pháp luật lao động hay hoạt động công đoàn, công nhân thường tìm đến cán bộ công đoàn để nhờ hỗ trợ. Nhưng nay, với những “trợ lý ảo” từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các thắc mắc này của công nhân lao động ngay lập tức được giải quyết.

Kịp thời hỗ trợ công nhân

Ngày cuối tuần, khu nhà trọ với hơn 20 phòng ở phường Tam Bình (TPHCM) - nơi anh Trần Thanh Tuấn, công nhân may đang thuê trọ rôm rả tiếng nói cười. Ngồi nói chuyện với những người cùng trọ, anh Tuấn và một số người thắc mắc về lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Nhớ ra công đoàn công ty vừa giới thiệu ứng dụng “Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Công đoàn và Pháp luật lao động” tại địa chỉ https://ai.congdoantphochiminh.org.vn, anh Tuấn vào ứng dụng và gõ câu lệnh: Tôi muốn biết về lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng từ ngày 1-1-2026 tại khu vực TPHCM. Nhiều thông tin liên quan nhanh chóng được gửi đến để anh Tuấn và mọi người cùng tham khảo.

“Trước giờ, tôi chỉ sử dụng điện thoại để vào Zalo, Facebook, xem tin tức trên mạng, đây là lần đầu tiên sử dụng “trợ lý ảo” để hỏi về vấn đề mình đang thắc mắc. Các nội dung ứng dụng AI trả lời rất đầy đủ và dễ hiểu ngay sau khi tôi đặt câu hỏi. Những nội dung tương tự thế này, trước đây tôi phải tìm đến cán bộ công đoàn để hỏi”, anh Tuấn chia sẻ.

Thấy câu trả lời của “trợ lý ảo” hay và rõ ràng người bạn cùng phòng nhờ anh Tuấn hỏi giúp vấn đề liên quan đến pháp luật lao động, cụ thể là việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp với người lao động. Cũng rất nhanh chóng, nội dung trả lời được hiện lên trên điện thoại của anh Tuấn.

Người lao động sử dụng “trợ lý ảo” để hỏi về những vấn đề liên quan trong cuộc sống và công việc

Ứng dụng “Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Công đoàn và Pháp luật lao động” vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM triển khai rộng rãi đến tất cả công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động nhằm hỗ trợ giải đáp các thắc mắc 24/7. Đại diện LĐLĐ TPHCM cho biết, với khả năng hoạt động liên tục, “trợ lý ảo” đảm bảo đoàn viên và người lao động luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời, kể cả ngoài giờ hành chính, cuối tuần hay ngày lễ.

Trên ứng dụng này, công nhân, người lao động sẽ được trợ giúp các vấn đề liên quan đến hoạt động công đoàn, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội như: chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động. “Trợ lý ảo” cũng gợi ý cách viết đơn gia nhập tổ chức công đoàn, đơn xin hỗ trợ, mẫu báo cáo công đoàn cơ sở…

Hướng đến chuyển đổi số toàn diện

Để hỗ trợ đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn, Công đoàn xã Châu Pha (TPHCM) phát hành bộ “trợ lý ảo” bằng AI cho công tác văn phòng, tư vấn pháp luật và các vấn đề cá nhân.

Ông Nguyễn Thành Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn xã Châu Pha, cho biết, bộ “trợ lý ảo” gồm 18 trợ lý với các chức năng riêng biệt trên nền tảng ứng dụng Gemini của Google. Trong đó, có 7 trợ lý AI hỗ trợ công việc hành chính, 5 trợ lý AI hỗ trợ tư vấn nhanh các vấn đề về pháp luật, 6 trợ lý AI hỗ trợ các vấn đề cá nhân.

Theo ông Nguyễn Thành Thơ, các trợ lý hỗ trợ vấn đề cá nhân sẽ giúp đoàn viên, người lao động giải quyết các vấn đề như: tư vấn tâm lý hôn nhân và gia đình, cố vấn nghề nghiệp, hỗ trợ học tập, dạy con, phát triển ý tưởng sáng tạo và nâng cao kỹ năng lập trình. Riêng các trợ lý hỗ trợ pháp luật sẽ cung cấp các tài liệu liên quan đến các quy định pháp luật như: Luật Công đoàn năm 2024, Bộ luật Lao động, thỏa ước lao động tập thể, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, pháp luật về hôn nhân và gia đình...

“Xuất phát từ ý tưởng xây dựng những kênh học tập, tư vấn miễn phí cho người lao động, chúng tôi xây dựng các “trợ lý ảo” để giúp công nhân nắm bắt kịp thông tin trong thời kỳ công nghệ số. Người lao động có thể hỏi bất kỳ nội dung liên quan đến công việc, gia đình, nuôi dạy con…”, ông Thơ thông tin.

Ông Nguyễn Thành Thơ chia sẻ, đây là các bước khởi đầu cho hành trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn xã Châu Pha. Ngoài ra, Công đoàn xã cũng tăng cường triển khai ứng dụng “Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Công đoàn và Pháp luật lao động” của LĐLĐ TPHCM đến đoàn viên, công nhân lao động. Ông Thơ bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động đều có thể tận dụng công nghệ để làm việc hiệu quả và học tập tốt hơn.

Cùng với “trợ lý ảo” hỗ trợ công nhân, LĐLĐ TPHCM cũng ra mắt ứng dụng “Sổ tay hướng dẫn Nghiệp vụ Công đoàn trực tuyến” tại địa chỉ https://sotay.congdoantphochiminh.org.vn. Đây là ứng dụng được thiết kế nhằm hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở trong công tác nghiệp vụ hàng ngày.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Trọng Nhân cho biết, việc triển khai ứng dụng “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ” và ứng dụng “Trợ lý ảo (AI) hỗ trợ giải đáp thắc mắc về Công đoàn và Pháp luật lao động” là giải pháp trọng điểm trong chương trình chuyển đổi số của hệ thống công đoàn thành phố. Chương trình nhằm góp phần hiện đại hóa phương thức hoạt động, nâng cao năng lực phục vụ đoàn viên, người lao động. Đây là hai ứng dụng trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi số năm 2025, được thiết kế với mục tiêu chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động công đoàn trên nền tảng số, hướng đến mỗi cán bộ công đoàn - một người trợ lý thông minh; mỗi đoàn viên, người lao động - đều được hỗ trợ kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.

THÁI PHƯƠNG