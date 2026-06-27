Đắk Lắk: Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh công bố các nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và du lịch. Sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là dịp để tỉnh khẳng định quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đánh giá, Đắk Lắk sở hữu không gian phát triển rộng lớn từ Tây Nguyên xuống duyên hải Nam Trung bộ, là lợi thế đặc biệt về vị trí địa chính trị, địa kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy các tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, kinh tế biển và kinh tế số. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt với nhiều thách thức như: hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực cần tiếp tục nâng cao, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, quan trọng nhất là chuyển hóa lợi thế, tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất, biến các định hướng lớn trong quy hoạch thành những công trình, dự án cụ thể, mang lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Thủ tướng đề nghị Đắk Lắk tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch, rà soát, lựa chọn các dự án đầu tư công thực sự trọng điểm, có tính liên kết vùng và sức lan tỏa cao, gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Cùng với đó, địa phương cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Các thủ tục đầu tư phải được rút ngắn thời gian xử lý, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh Đắk Lắk phải phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế đặc thù, hình thành các động lực tăng trưởng mới, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế rừng, kinh tế biển, logistics, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước xây dựng Đắk Lắk trở thành trung tâm năng lượng xanh và trung tâm công nghiệp quan trọng của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương cần quan tâm phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên rừng, tài nguyên nước và tài nguyên biển; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đắk Lắk tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông chiến lược kết nối vùng, kết nối cảng biển, cảng hàng không và cửa khẩu quốc tế, tạo không gian phát triển mới cho địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đắk Lắk đã thu hút 103 nhà đầu tư, với 147 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1.061.159 tỷ đồng. Trong đó, có 25 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn khoảng 40.294 tỷ đồng; 3 dự án được trao chủ trương khảo sát, tổng vốn khoảng 70.000 tỷ đồng; 75 nhà đầu tư ký 119 biên bản ghi nhớ (MOU), với tổng vốn đăng ký khoảng 950.864 tỷ đồng.

MAI CƯỜNG