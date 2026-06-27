Kinh tế

Du lịch

Ngắm Đà Lạt về đêm trên tuyến tàu lửa du lịch

SGGPO

Tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát là sản phẩm du lịch độc đáo, đưa du khách khám phá phố núi về đêm.

Du khách trải nghiệm tàu hỏa du lịch Đà Lạt - Trại Mát. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN
IMG_0438.JPG
Ga Đà Lạt lung linh về đêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau gần một thế kỷ, ga Đà Lạt vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trở thành không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc. Tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát, chương trình “Hành trình đêm Đà Lạt” cùng các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm luôn thu hút đông đảo du khách.

IMG_0364.JPG
Các chuyến tàu chạy vào buổi tối thu hút nhiều du khách trải nghiệm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách có thể lựa chọn các chuyến tàu khám phá Đà Lạt từ 7 giờ 50 phút đến 20 giờ 20 phút (xuất phát từ ga Đà Lạt) cho hành trình khoảng 7km. Thời gian di chuyển mỗi lượt khoảng 30 phút, tốc độ tối đa 15km/giờ, đủ để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh vật hai bên đường.

IMG_0374.JPG
Vào buổi tối, trên các chuyến tàu còn có biểu diễn âm nhạc phục vụ du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0413.JPG
Đoàn tàu đi qua các khu dân cư, khu ẩm thực vùng ven Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các chuyến tàu du lịch đêm góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế đêm và quảng bá du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng.

IMG_0399.JPG
Những toa tàu mang biển hiệu hành trình hoài niệm “DALAT PLATEAU RAILROAD”. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0386.JPG
Tàu dừng tại ga Trại Mát (phường Xuân Trường - Đà Lạt) sau đó đổi đầu máy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0329.JPG
Ga Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
IMG_0327.JPG
Phòng chiếu phim bên trong ga Đà Lạt để du khách hiểu hơn về lịch sử hình thành, phát triển của tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt (xưa). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
48916e1612ce9390cadf.jpg
Toàn cảnh ga Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Ga Đà Lạt Trại Mát Ga Trại Mát Đường sắt Tháp Chàm Tàu du lịch Đầu máy Chuyến tàu Đà Lạt ĐOÀN KIÊN Phòng chiếu phim

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn