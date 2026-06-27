Ngắm Đà Lạt về đêm trên tuyến tàu lửa du lịch

Du khách trải nghiệm tàu hỏa du lịch Đà Lạt - Trại Mát. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Ga Đà Lạt lung linh về đêm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau gần một thế kỷ, ga Đà Lạt vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trở thành không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc. Tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát, chương trình “Hành trình đêm Đà Lạt” cùng các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm luôn thu hút đông đảo du khách.

Các chuyến tàu chạy vào buổi tối thu hút nhiều du khách trải nghiệm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách có thể lựa chọn các chuyến tàu khám phá Đà Lạt từ 7 giờ 50 phút đến 20 giờ 20 phút (xuất phát từ ga Đà Lạt) cho hành trình khoảng 7km. Thời gian di chuyển mỗi lượt khoảng 30 phút, tốc độ tối đa 15km/giờ, đủ để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh vật hai bên đường.

Vào buổi tối, trên các chuyến tàu còn có biểu diễn âm nhạc phục vụ du khách. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đoàn tàu đi qua các khu dân cư, khu ẩm thực vùng ven Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các chuyến tàu du lịch đêm góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế đêm và quảng bá du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng.

Những toa tàu mang biển hiệu hành trình hoài niệm “DALAT PLATEAU RAILROAD”. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tàu dừng tại ga Trại Mát (phường Xuân Trường - Đà Lạt) sau đó đổi đầu máy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ga Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Phòng chiếu phim bên trong ga Đà Lạt để du khách hiểu hơn về lịch sử hình thành, phát triển của tuyến đường sắt Tháp Chàm – Đà Lạt (xưa). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Toàn cảnh ga Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN