Ngắm Đà Lạt về đêm trên tuyến tàu lửa du lịch

Tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát là sản phẩm du lịch độc đáo, đưa du khách khám phá phố núi về đêm.
Sau gần một thế kỷ, ga Đà Lạt vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, trở thành không gian trải nghiệm văn hóa - du lịch đặc sắc. Tuyến tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát, chương trình “Hành trình đêm Đà Lạt” cùng các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm luôn thu hút đông đảo du khách.
Du khách có thể lựa chọn các chuyến tàu khám phá Đà Lạt từ 7 giờ 50 phút đến 20 giờ 20 phút (xuất phát từ ga Đà Lạt) cho hành trình khoảng 7km. Thời gian di chuyển mỗi lượt khoảng 30 phút, tốc độ tối đa 15km/giờ, đủ để du khách trải nghiệm, ngắm cảnh vật hai bên đường.
Các chuyến tàu du lịch đêm góp phần đa dạng sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh tế đêm và quảng bá du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng.