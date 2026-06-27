Giá vé khu du lịch Eo Gió đã giảm

Ngày 27-6, thông tin với báo chí, ông Phạm Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, chủ đầu tư khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã giảm giá vé tham quan còn 30.000 đồng/lượt.

Theo ông Thành, mức giá 30.000 đồng/lượt phù hợp với điểm tham quan Eo Gió. Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác, doanh nghiệp đã đầu tư, chỉnh trang một số hạng mục, cải tạo một số vị trí và bổ sung nhân lực phục vụ.

Video Khu du lịch Eo Gió giảm giá vé. Tác giả: NGỌC OAI

Giá vé tham quan khu du lịch Eo Gió tăng từ 22.000 đồng lên 30.000 đồng/lượt

“Trước đó, doanh nghiệp tăng giá vé lên 40.000-50.000 đồng/lượt, tăng đột biến nên vấp phải phản ứng của dư luận và du khách”, ông Thành nói và cho biết đơn vị đang tiếp tục theo dõi, giám sát việc đầu tư, khai thác và thu giá vé bảo đảm hài hòa, tương xứng với chất lượng dịch vụ tại khu du lịch Eo Gió.

Như Báo SGGP đã thông tin, thời gian qua, nhiều du khách bất ngờ khi giá vé tham quan Eo Gió tăng từ 22.000 đồng lên 46.000 đồng/lượt. Do áp dụng chương trình ưu đãi giảm 20%, du khách trả 40.000 đồng/lượt.

Trước đó, nhiều du khách cảm thấy bất ngờ vì giá vé vào khu du lịch Eo Gió tăng hơn 100%

Theo phản ánh của du khách, Eo Gió chủ yếu là điểm ngắm cảnh, ít dịch vụ và sản phẩm trải nghiệm. Nhiều hạng mục cũng đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp. Vì vậy, mức giá 46.000 đồng/lượt được cho là quá cao, chưa tương xứng với chất lượng cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, từ ngày 1-6-2026, Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội trúng đấu giá quyền khai thác, quản lý khu du lịch Eo Gió.

Sau đó, doanh nghiệp thông báo điều chỉnh giá vé từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt, áp dụng từ ngày 15-6.

Nhiều vị trí Eo Gió đã được bổ sung mới các ô che nắng, ghế ngồi...

Ngày 19-6, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai báo cáo, đề xuất UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp không điều chỉnh giá vé, tiếp tục áp dụng mức hiện hành đến khi hoàn thành các hạng mục đầu tư trọng điểm và đưa vào khai thác sản phẩm, dịch vụ mới. Đồng thời doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình điều chỉnh giá phù hợp với tiến độ đầu tư, bảo đảm mức giá tương xứng chất lượng dịch vụ và công khai phương án điều chỉnh...

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NGỌC OAI