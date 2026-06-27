Phát triển Côn Đảo thành “thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh”

Ngày 27-6, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển đặc khu Côn Đảo đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Hội đất ngập nước Việt Nam cho rằng, cần đề cập nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về quan điểm, tư duy, định hướng phát triển Côn Đảo trong giai đoạn tới làm nền tảng lý luận, thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược phát triển đặc khu Côn Đảo.

TS Nguyễn Chí Thành phát biểu tại hội thảo. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo đó, định hướng phát triển Côn Đảo trở thành “thiên đường du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và tâm linh”, được cụ thể hóa trên 3 trụ cột: đảo xanh – thông minh – đáng sống. Đây chính là chiến lược phát triển Côn Đảo một cách bền vững, gắn liền với gìn giữ Côn Đảo cho các thế hệ mai sau.

Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo chia sẻ, hiện trạng tự nhiên của đặc khu Côn Đảo có 16 hòn đảo với tổng diện tích gần 7.600ha. Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo quản lý 5.890 ha đất rừng đặc dụng; UBND đặc khu Côn Đảo quản lý 655,7ha đất rừng phòng hộ. Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh trên toàn đảo là 79%, riêng Vườn quốc gia Côn Đảo có tỷ lệ che phủ rừng là 92%. Để thực hiện mục tiêu phát triển Côn Đảo theo định hướng “đảo xanh – thông minh”, điều kiện tiên quyết phải duy trì không gian cảnh quan và tỷ lệ che phủ rừng trên đảo, quản lý chặt chẽ nguồn lực đất đai hiện có...

Ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo khuyến cáo không phát triển các dự án bất động sản ở Côn Đảo theo xu hướng đầu cơ. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Ông Nguyễn Khắc Pho nhấn mạnh, không nên phát triển các dự án bất động sản ở Côn Đảo theo xu hướng đầu cơ mua bán đất đai, làm lợi từ việc mua bán đất đai, vì quỹ đất, không gian sinh tồn và giá trị lịch sử của Côn Đảo không phù hợp phát triển thị trường này.

Ông Trần Thanh Bình, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khẳng định giải pháp bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu là một trong những điều kiện tiên quyết để đảm bảo sự phát triển bền vững của đặc khu Côn Đảo trong dài hạn.

Chim muông tụ về tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

Về dài hạn, Côn Đảo cần hướng tới mục tiêu trở thành mô hình “Đảo Net-Zero” của Việt Nam và khu vực, từng bước nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng, thúc đẩy sử dụng phương tiện giao thông xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình và hình thành hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính trên phạm vi toàn đặc khu.

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM khuyến cáo cần tiếp tục nâng cao năng lực vận tải hàng không và vận tải biển nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao khả năng tiếp cận của du khách, nhà đầu tư và người dân. Thay vì phát triển như một điểm đến độc lập, Côn Đảo cần được tích hợp vào các hành trình du lịch liên vùng, kết nối các giá trị về lịch sử, văn hóa, sinh thái, biển đảo và trải nghiệm cộng đồng.

Du khách đến trải nghiệm du lịch ở Côn Đảo. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo

ĐỨC TRUNG