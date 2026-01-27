Trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” – tiếng vọng văn hóa Đông Sơn

Khách tham quan trưng bày chuyên đề "Đồng vọng"

Trưng bày chuyên đề “Đồng vọng” phản ánh một giai đoạn phát triển quan trọng của lịch sử và văn hóa Việt cổ, từ bước chuyển sang thời đại kim khí trên nền tảng các văn hóa Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, đến đỉnh cao của kỹ thuật luyện kim và đúc đồng với văn hóa Đông Sơn (thế kỷ VII TCN - thế kỷ I). Các hiện vật cho thấy rõ khả năng làm chủ kỹ thuật, sự hình thành cấu trúc xã hội, tín ngưỡng và quan niệm thẩm mỹ của cư dân thời dựng nước.

Một số hiện vật trưng bày trong chuyên đề Đồng vọng

Các hiện vật được tuyển chọn nhằm tái hiện những lát cắt đa dạng của đời sống Đông Sơn, từ sinh hoạt lao động gắn với nền nông nghiệp lúa nước, đồ dùng, trang sức thể hiện quan niệm thẩm mỹ và phân tầng xã hội, đến hệ thống vũ khí phản ánh trình độ luyện kim và bối cảnh lịch sử đương thời. Trong đó, trống đồng giữ vai trò trung tâm, vừa là nhạc khí cộng đồng, vừa là biểu tượng quyền lực và tín ngưỡng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TPHCM, cho biết, trưng bày Đồng vọng không chỉ làm rõ vai trò của chất liệu đồng trong chế tác hiện vật, mà còn gợi mở sự tiếp nối của giá trị văn hóa Đông Sơn, như những hồi âm từ quá khứ vang vọng trong đời sống tinh thần người Việt Nam hôm nay.

Trưng bày chuyên đề Đồng vọng mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến hết ngày 31-3-2026 tại Bảo tàng Lịch sử TPHCM (số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn).

TRỌNG TRUNG