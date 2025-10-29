Trung Quốc xác nhận hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung hội đàm ngày 30-10

Ngày 29-10, theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày 30-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại thành phố Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: XINHUA

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang, kể từ khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm hồi đầu tháng. Động thái này khiến Washington đe dọa áp thuế bổ sung, hạn chế xuất khẩu liên quan đến phần mềm và tính phí cập cảng đối với tàu Trung Quốc.

Trước thềm diễn ra cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho biết fentanyl nhập vào Mỹ và "nông dân" sẽ nằm trong số những chủ đề mà ông dự kiến sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về mọi mặt, từ thương mại đến năng lượng hạt nhân.

PHƯƠNG NAM