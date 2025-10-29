Thế giới

Trung Quốc xác nhận hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung hội đàm ngày 30-10

SGGPO

Ngày 29-10, theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Busan của Hàn Quốc vào ngày 30-10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại thành phố Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: XINHUA
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp tại thành phố Osaka, Nhật Bản vào năm 2019. Ảnh: XINHUA

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang, kể từ khi Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm hồi đầu tháng. Động thái này khiến Washington đe dọa áp thuế bổ sung, hạn chế xuất khẩu liên quan đến phần mềm và tính phí cập cảng đối với tàu Trung Quốc.

Trước thềm diễn ra cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho biết fentanyl nhập vào Mỹ và "nông dân" sẽ nằm trong số những chủ đề mà ông dự kiến sẽ thảo luận với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về mọi mặt, từ thương mại đến năng lượng hạt nhân.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Đất hiếm Năng lượng hạt nhân Áp thuế Song phương Nhà lãnh đạo Washington Bắc Kinh Donald Trump Tập Cận Bình

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn