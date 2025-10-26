Mỹ lạc quan về thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Theo New Straits Times, ngày 26-10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, Washington và Bắc Kinh đang tiến gần tới việc hoàn tất một thỏa thuận thương mại để trình lên lãnh đạo hai nước xem xét.

Cảng Nam Sa tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: XINHUA

Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN, ông Jamieson Greer tuyên bố: “Chúng tôi đã thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, về đất hiếm và nhiều chủ đề khác. Tôi tin rằng chúng ta đang ở rất gần thời điểm cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ mang lại những kết quả tích cực trong tuần tới".

Ông Jamieson Greer và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại hàng đầu Trung Quốc Lý Thành Cương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47, cũng như các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia. Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ 5 giữa hai bên kể từ tháng 5-2025.

Phát biểu trước chuyến công du đến Malaysia dự Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng khả năng đạt được "thỏa thuận toàn diện" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn trên thế giới.

Theo chương trình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến gặp nhau tại Hàn Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC vào cuối tuần tới. Giới quan sát kỳ vọng hai nhà lãnh đạo có thể công bố một thỏa thuận thương mại sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên.

PHƯƠNG NAM